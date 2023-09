Neuer Leiter der Kardiologie an der Agaplesion-Klinik Hagen: Dr. Gisbert Gehling.

Gesundheit Medizin in Hagen: Dr. Gehling leitet Klinik für Kardiologie

Hagen. Die Klinik für Kardiologie am Agaplesion Klinikum Hagen hat mit Dr. Gisbert Gehling einen neuen Leiter. Ein anderer Mediziner verlässt das Haus.

Das Agaplesion Klinikum Hagen arbeitet weiter am Zusammenschluss der Abteilungen: Dr. med. Gisbert Gehling ist der neue Chefarzt der Klinik für Kardiologie in der Grünstraße. Dr. Kaffer Kara hingegen verlässt das Haus.

Im April 2023 schlossen sich die somatischen Fachabteilungen des St.-Johannes-Hospitals sowie die Unfallchirurgie und Orthopädie des St.-Josefs-Hospitals am Standort Grünstraße zusammen. In diesem Zuge wurden neue Bereiche geschaffen, aber auch bestehende erweitert.

Neues großes Klinikum

So stellte sich das Agaplesion Klinikum zunächst mit einem doppelten kardiologischen Leistungsangebot auf. Das Verschmelzen zu einem großen Klinikum wird nun weitergeführt, sodass die seit April parallel existierenden kardiologischen Fachbereiche nun zu einer einzigen Klinik unter der Leitung von Herrn Dr. med. Gisbert Gehling zusammengeführt werden.

Verlässt nach nur drei Jahren das Agaplesion-Klinikum in Hagen: Dr. Kaffer Kara, einst Chefarzt der Kardiologie. Foto: Maren Esser / AKH

Nach vertrauensvollen Gesprächen, so die Klinik, habe sich Dr. Kaffer Kara entschieden, das Krankenhaus auf eigenen Wunsch zu verlassen. Kara war erst 2020 vom Evangelischen Krankenhaus Haspe an die Klinik gewechselt. „Agaplesion bedauert sehr, einen höchst qualifizierten und medizinisch wie wirtschaftlich erfolgreichen Chefarzt zu verlieren und wünscht ihm für seinen weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute“, betont Alex Hoppe, Agaplesion-Geschäftsführer.

Großes Team

Gisbert Gehling freue sich darauf, neue Strukturen aufzubauen und die Patientinnen und Patienten aus Hagen und der Region auch weiterhin nach den höchsten medizinischen Standards kardiologisch zu versorgen. „Ich blicke unserer gemeinsamen Zukunft am Standort Grünstraße positiv entgegen und bin mir sicher, dass wir die vor uns liegenden Chancen nutzen und die spannenden Herausforderungen als großes Team Hand in Hand meistern werden“, so der neue Chefarzt.

Der gebürtige Ostwestfale war zuvor knapp 19 Jahre lang in der Katholischen Krankenhaus Hagen gGmbH tätig und leitete dort ebenfalls die Klinik für Kardiologie.

