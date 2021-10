Wechsel an der Spitze der Kardiologie der katholischen Krankenhaus Hagen GmbH (von links): Ehefrau Nicole Mahlmann mit einer der beiden Töchter, Priv.-Doz. Dr. med. habil. Adrian Mahlmann (neuer Chefarzt), Thomas Wülle (Geschäftsführer), Birgit Meyer (Ehefrau) und der ausscheidende Chefarzt Dr. med. Rüdiger Meyer.

Medizin Medizin in Hagen: Neuer Chefarzt am Josefs-Hospital

Hagen. Dr. Adrian Mahlmann ist neuer Chefarzt für Angiologie am Josefs-Hospital in Hagen. Er löst Rüdiger Meyer ab.

Mit ihm, so befindet die katholische Krankenhaus GmbH, kommt Hochklassemedizin nach Hagen: Dr. Adrian Mahlmann ist seit dem 1. Oktober 2021 der neue Chefarzt der Angiologie im St.-Josefs-Hospital.

„Wir freuen uns, dass wir jemanden wie ihn für unseren Standort gewinnen konnten. Dr. Mahlmann hat eine hervorragende Vita und bringt Erfahrung aus der angiologischen Spitzenmedizin von den Universitätskliniken der Technischen Universitäten Dresden und München mit“, sagt Thomas Wülle, Geschäftsführer des Katholischen Krankenhauses Hagen (KKH).

Dr. Rüdiger Meyer geht in den Ruhestand

Adrian Mahlmann löst zum 1. Oktober Dr. Rüdiger Meyer ab, der nach 38 Jahren Tätigkeit im Katholischen Krankenhaus in den Ruhestand wechselt und seine Abteilung nun in die Hände des Nachfolgers legt.

Mahlmann hat nach seinem Studium der Humanmedizin an der Universität Erlangen-Nürnberg zunächst in der Kardiologie des Deutschen Herzzentrums München sowie im Anschluss im Herzzentrum Dresden seine universitäre Weiterbildung vollendet und weitergeführt. Er ist Facharzt für Innere Medizin und besitzt die Schwerpunktbezeichnung Angiologie sowie die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin.

Studium im Fach Gesundheitsmanagement

„Als Oberarzt und Stellvertretender Bereichsleiter der Angiologie am Universitäts Gefäß-Centrum Dresden erlangte ich 2019 die Habilitation mit der Thematik der Versorgungsforschung bei Aortenerkrankungen mit der Lehrerlaubnis für das Fachgebiet Innere Medizin und vertrete damit vollumfänglich das Fachgebiet in Klinik, Forschung und Lehre“, erklärt der engagierte Mediziner.

Dr. Mahlmann absolvierte zusätzlich ein Studium im Fach Gesundheitsmanagement, das er 2012 erfolgreich an der Universität Erlangen-Nürnberg abgeschlossen hat.

„Ein Gewinn für die Region“

Prof. Dr. Hubertus Köller, Ärztlicher Direktor der KKH, heißt Dr. Mahlmann besonders herzlichwillkommen: „Die Entscheidung, zu uns nach Hagen zu kommen und Angiologie auf einem solchen Niveau an unserem Standort zu betreiben, ist ein riesiger Gewinn für uns und unsere Region. In der Stadt Hagen und im weiteren Umkreis sind wir die einzigen mit so einer angiologischen Expertise, und ich bin sicher, Dr. Mahlmann wird sich hier schnell einen Namen machen.“

Zu dessen Spezialgebiet gehören u.a. Venenerkrankungen (Thrombose, Krampfadern), Arterienerkrankungen (PAVK), Erkrankungen der hirnversorgenden Arterien, Dialyseshunt-Probleme, Erkrankungen der Hauptschlagader, um nur einige zu nennen.

Familie und Labrador-Hünding

Der zweifache Vater und gebürtige Plettenberger ist gespannt auf seine neue Herausforderung: „Ich freue mich, endlich meine erlernten Fähigkeiten selbstständig zu betreiben. Ich biete das gesamte Spektrum der Angiologie an und bin sicher, dass ich hier meine Ziele in einem angenehmen Arbeitsumfeld verwirklichen kann.“

Seine Freizeit verbringt der 43-Jährige vorwiegend mit seiner Familie und der Labrador-Hündin.

