Mehrere Bäume in Hagen gewaltsam entrindet und zerstört

Eon zerstörter, entrindeter Baum an der Bohne in Hagen-Wehringhausen.

Hagen. Mehrere Bäume in Hagen wurden Opfer mutwilliger Zerstörung. Wer tut so etwas? Beim Wirtschaftsbetrieb Hagen ist man ratlos.

Von Vandalismusschäden an Fahrzeugen oder Gebäuden hat man schon gehört. Dass aber auch Bäume zum Opfer mutwilliger Zerstörung werden, ist denn doch etwas anderes. Und doch tritt dieses Phänomen in Hagen bisweilen auf.

So musste sich Nils Böcker, beim Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) zuständig für die rund 26.000 Einzelbäume in der Stadt, mit mehreren beschädigten Rotahornen im Eingangsbereich der Skateranlage an der Bohne in Wehringhausen befassen: „An den Bäumen wurde mutwillig die Rinde abgeschält, einige sind eingegangen.“

Eintrittspforten für Krankheitserreger

Defekte an der Runde eines Baumes seien potenzielle Eintrittspforten für Phytopathogene wie Mykosen und seltene Bakteriosen, so Böcker: „Insbesondere sind pilzliche Erreger in der Lage, das Gewebe an den offenen Holzflächen zu verändern oder zu zersetzen.“ Dadurch könnten statische Probleme entstehen, bei einer Ausweitung auf intaktes Gewebe kann der Baum in Folge einer Minderversorgung sogar absterben.

So war es denn auch in Wehringhausen: Bäume, die von den unbekannten Tätern vollständig entrindet wurden, hat der WBH ausgetauscht. Sind die Schäden weniger gravierend, wird abgewartet. ob sich der Baum erholt.

Kein außergewöhnliches Phänomen

Wer auf die Idee kommt, Bäume nahezu vollständig zu entrinden, ist Böcker schleierhaft, da es mit viel Mühe und Aufwand verbunden ist. Leider sei Vandalismus an Bäumen kein außergewöhnliches Phänomen, so Böcker: „Im Gegenteil. In Hagen halten sich derlei Attacken sogar noch in Grenzen, meine Kollegen aus anderen Städten haben viel mehr damit zu tun.“ So wurden im Oktober in Dortmund sieben Obstbäume einer neu angepflanzten Streuobstallee mutwillig abgesägt oder abgebrochen.

Auch im Hameckepark in Hagen wurde kürzlich ein japanischer Schnurbaum Opfer von Vandalen. Die Unbekannten hatten die Krone abgebrochen, der Baum war nicht mehr zu retten.

