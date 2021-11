Polizei in Hagen Mehrere Einbrüche in Hagen nach Trickanrufen

Hagen. Zurzeit sind in Hagen offenkundig Ganoven aktiv, die vor Einbrüchen mit Trickanrufen versuchen abzuklären, ob die Bewohner zu Hause sind.

Zu mehreren Wohnungseinbrüchen sowie Einbruchsversuchen nach Trickanrufen ist es am Mittwoch in Hagen gekommen. In Boele erhielt eine 92-Jährige zuvor einen Anruf von einer unbekannten Frau, die den Besuch eines Staubsaugervertreters ankündigen und abstimmen wollte. Die Seniorin entgegnete, dass sie zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht Zuhause sei und lehnte einen Besuch ab. Als die Hagenerin gegen 13.15 Uhr in ihre Wohnung in der Schwerter Straße zurückkehrte, war in diese eingebrochen worden.

Täter wird überrascht

Auch eine Frau aus Haspe hatte in den vergangenen Tagen vermehrt Anrufe von Unbekannten erhalten. Auch in ihre Wohnung in der Margaretenstraße drangen Unbekannte zwischen 10.15 Uhr und 13 Uhr ein. Eine 37-jährige Hohenlimburgerin befand sich während eines Einbruchsversuches zu Hause. Sie konnte angeben, dass ein Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, etwa 1,70 Meter groß, ihre Wohnungstür aufhebeln wollte. Er war mit einer grünen Mütze, vermutlich aus Wolle, eventuell mit Tarnmuster und einer grauen Jacke bekleidet und floh, als er bemerkte, dass sich jemand in der Wohnung befand. Der Einbruchsversuch ereignete sich gegen 9 Uhr in der Stennertstraße.

Zu weiteren Einbrüchen und Einbruchsversuchen kam es in der Vinckestraße sowie Straße Am Sportpark in Altenhagen, in der Straße Vogelherd im Hochschulviertel sowie in der Södingstraße in Wehringhausen. Die Polizei Hagen weist ausdrücklich darauf hin, stets aufmerksam und vorsichtig zu sein. Fremden gegenüber sollte niemals angegeben werden, wann man nicht Zuhause ist. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, sich unter 986 2066 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen