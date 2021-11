Mein Hagen: Anspruch und Wirklichkeit in Corona-Zeiten

Viele Vorschusslorbeeren, wenige Vorteile: WP-Kommentator Martin Weiske kann verstehen, warum die Stadt auf eine neue Corona-Software verzichtet.

Irgendwie hat es was von des Kaisers neuen Kleidern: mehr Schein als Sein.

Noch im Frühjahr – irgendwann in der dritten Corona-Welle – drängelte die Bundesregierung sämtliche Gesundheitsämter der Republik, einheitlich ein „Surveillance-and-Outbreak-Response-Management-System“ zu etablieren. Hinter dem imposanten Wortungetüm – abgekürzt SORMAS – verbirgt sich eine Software, die einen nahtlos vernetzten Austausch zwischen Behörden und Laboren verspricht. Also sowohl von Amt zu Amt, aber auch zum Robert-Koch-Institut oder zum Deutschen Elektronischen Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz.

Automatisierte Kontaktverfolgung

Effektive Kontaktverfolgung, automatisch visualisierte Corona-Karten und Übertragungsketten – die Entwickler versprechen das Rundum-sorglos-Paket. Bis 27. August, so der Druck aus der Hauptstadt, sollte die Einführung überall erledigt sein.

In Hagen ist dies nicht der Fall. Und dabei sieht die Stadt sich in bester Gesellschaft. Denn im Zuständigkeitsbereich des NRW-Städtetages, so berichtete jetzt der Verwaltungsvorstand, habe bislang erst eine Kommune die Software aufgespielt. Allerdings ohne sie jemals genutzt zu haben. Zu viele technische Unwägbarkeiten, reichlich Schwierigkeiten im operativen Bereich, heißt es desillusioniert. Im Klartext: SORMAS kann nicht das, was es leisten soll.

Fokus auf dringlicheren Dingen

Im auch ohne diese Technik gut funktionierenden Hagener Gesundheitsamt fehlen mitten in der vierten Welle obendrein die Kapazitäten, sich mit dem knirschenden Programm auseinanderzusetzen. Zumal man es kaum als kommunale Aufgabe gelten kann, die digitale Welt zu retten. Stattdessen liegt der Fokus auf der dringlichen Frage, wie man angesichts steigender Inzidenzen und drückender Überstundenzahlen jetzt obendrein noch die Weihnachtsdienste verquetscht.

Vielleicht gelingt es den SORMAS-Entwicklern ja, ihr Werkzeug bis zur fünften Welle praxistauglich zu gestalten. Dass diese kommt, darf befürchtet werden.

