Mein Hagen: Erhellende Erkenntnisse aus der Wüste

Mit einer gewissen Skepsis blickt Martin Weiske auf die Dienstreise des Hagener Wirtschaftsförderers nach Tel Aviv. Und das kam so:

Das „Silicon Valley“ in Kalifornien als Keimzelle vieler Technologie-Giganten ist global ein Begriff. Aber kennen Sie auch das „Silicon Wadi“ rund um Tel Aviv, wo die Weltmarktführer in Sachen Hightech und Smart-Mobility residieren?

Dort fand jetzt die „EcoMotion-Week“ statt, bei der die einhundert innovativsten Start-ups mit ihren Errungenschaften protzten. Und wer darf da natürlich nicht fehlen? Richtig – die Hagen-Agentur, die neuerdings mit der Begrifflichkeit „Hagen.Wirtschaftsentwicklung“ ihr Profil schärfen möchte.

Zu Delegationsreise eingeladen

Im feinsten Business-Sprech berichtet Geschäftsführer Christopher Schmitt, wie es ihn in die hippeste und kostspieligste Wüstenmetropole der Welt verschlug: „Um einen Einblick in den israelischen Markt zu vermitteln, hat die Business Metropole Ruhr GmbH in Kooperation mit der NRW.Global Business GmbH Innovationstreiber aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft zu einer Delegationsreise eingeladen.“ Innovationstreiber? Bei der Beschreibung leuchtet prompt ein, dass an Hagen niemand mehr vorbeikommt.

Es gibt sogar einen Foto-Beweis: Stolz wie Bolle poussiert Schmitt mit frisch gegeltem Haar, dunkler Sonnenbrille, lockerem Jackett und weißen Sneakern an den Füßen mit coolem Schmunzelblick vor stahl-blauem Himmel an der Pforte des Präsentationsgeländes in Tel Aviv, um im Anschluss tief in die Welt der Smart-City-Konzepte einzutauchen. Vorrangiges Ziel: netzwerken.

Streben nach internationalen Märkten

„Neben guten Ideen liegt der Schlüssel zum Erfolg in der hohen Risikobereitschaft von Start-ups und Investoren sowie dem starken Streben nach neuen und größeren internationalen Märkten“, gibt Schmitt zu Protokoll. Für eine Stadt wie Hagen, in der Schulen noch nicht einmal über WLAN verfügen und der Tageslichtprojektor als Zukunftstechnologie herhalten muss, geradezu maßgeschneidert.

Konkrete Ergebnisse – man darf ja zumindest hoffen – kann der Geschäftsführer nach seiner Reiserückkehr nicht benennen. Ich persönlich hätte zumindest eine mitreißende Begrifflichkeit erwartet, um Hagen mit neuem Schwurbel-Vokabular mit Warpgeschwindigkeit ins 21. Jahrhundert zu katapultieren.

Wie wär’s mit „Silicon Volme“?

+++ Auch lesenswert: Bankenfusion lässt Sechs-Milliarden-Haus entstehen +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen