Mein Hagen: Feiern mit Ignoranz

Es fehlt noch immer an der gesellschaftlichen Gesamtverantwortung beim Thema Corona, befürchtet WP-Kommentator Martin Weiske.

Neulich an der Kasse eines Discounters in Hagen. Leider korrespondiert mein Einkaufstempo nicht mit der Wartezeit an der Kasse. Und während ich in der Schlange mit der gebotenen Distanz zu den Vorderleuten so vor mich hin döse, komme ich kaum umhin, deren Gespräch mitzuhören.

Das Trio in Latzhosen mit den Firmenaufnähern eines örtlichen Handwerksbetriebes versorgt sich soeben mit Leckereien für die Mittagspause. Und kommt dabei ins euphorische Schwärmen über die bevorstehende Kollegen-Weihnachtsfeier. Dabei vereint die jungen Männer die freudige Erwartungshaltung, dass bei der Sause, die im Vorjahr offenbar im Lockdown geplatzt war, es diesmal wieder bis in die tiefe Nacht unterstützt durch alkoholische Gaben es nicht bloß zum Austausch adventlicher Traditionen komme.

Keine Privatangelegenheit

Die anhaltende Pandemie spielt bei der zotig artikulierten Vorfreude so gar keine Rolle. Was mir ja eigentlich egal sein könnte, wenn Corona tatsächlich reine Privatangelegenheit einzelner wäre.

Ist es aber nicht.

Mit der neuen Omikron-Variante verdoppelt sich das Infektionsgeschehen alle drei Tage. Damit dürfte es bis Weihnachten kaum ein anderes Infektionsthema mehr geben. Zumal – so zeigen Studien aus Südafrika – vorzugsweise Kinder im Vorschulalter unter dem Virus leiden. Also jene gesellschaftliche Gruppe, die am hilflosesten einer Erkrankung ausgesetzt ist.

Da ich nicht annehme, dass diese Thematik im Mittelpunkt der anstehenden Betriebsfeier stehen wird, habe ich jetzt zumindest eine Idee, ob wir der Pandemie jemals Herr werden: Mir graut es vor dieser vorsätzlichen Ignoranz.

+++ Auch lesenswert: Die Hagener CDU hat einen Landtagskandidaten +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen