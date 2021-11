Mein Hagen: Hauptattraktion Impfzelt

Endlich wieder Weihnachtsmarkt in Hagen – und dennoch läuft emotional alles anders, meint WP-Kommentator Martin Weiske.

Die Lichter auf dem Hagener Weihnachtsmarkt sind seit Freitagabend auch offiziell angeknipst. Den Schaustellern sei es gegönnt, dass sie nach einem absolut verkorksten Jahr doch noch die Chance erhalten, die coronageschädigten Kassen aufzubessern. Jetzt muss jeder Hagener ganz individuell entscheiden, ob er sich angesichts stetig steigender Covid-19-Infektionszahlen diesem Budenzauber hingeben möchte.

Begleitet wird das vorweihnachtliche Angebot seit Tagen von unerträglichen Schwarze-Peter-Spielchen zwischen Politikern, Wissenschaftlern und Besserwissern – wobei es da durchaus gewaltige Schnittmengen gibt. 3G- und 2G-Regeln garniert mal mit, mal ohne Plus-Zeichen lassen unsere Köpfe wie nach fünf Pötten Glühwein schwirren. Immerhin haben wir uns in dieser Republik – ohne empörte Aufschreie – daran gewöhnt, dass regelmäßig so viele Menschen an Corona sterben, als würde tagtäglich ein Flugzeug über Deutschland vom Himmel stürzen.

Leidenschaft für Zimtleckereien

Eine emotionale Kulisse, die eine exorbitante Leidenschaft für Zimtleckereien und Punschtrunk von der Holzhütten-Meile nicht gerade in ungeahnte Höhe sprießen lässt. Wenn am Premierentag als Weihnachtsmarkthütte mit dem größten Zulauf ausgerechnet das Impfzelt der Stadt Hagen hervorsticht, ist das schon von erschreckender Symbolik.

Wie die allseits beworbene Lust aufs Boostern ausreichend befriedigt werden kann, liegt jetzt wieder einmal in der Regie der Städte. Im Rathaus sind die Verantwortlichen in den nächsten Wochen gefordert, die Versäumnisse der großen Politik aus den vergangenen Monaten möglichst effizient auszubügeln. Womit auch die Frage beantwortet wäre, wer zurzeit den Schwarzen Peter in der Hand hält.

