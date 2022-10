Mein Hagen: Schmerzliche Etappe

Die Auflösung eines Zuhauses ist eine große Herausforderung. Aber wenn die Männer vom Entsorgungsbetrieb kommen, wird die Aufgabe ganz klein.

Was bleibt zurück, wenn geliebte Menschen diese Welt verlassen? Natürlich Schmerz und Trauer, aber eben auch positive Emotionen, packende­ Erinnerungen sowie zahllose sehr persönliche Kleinigkeiten, die mit Geschichten, Erlebnissen und Leidenschaften eng verknüpft sind.

Und es bleibt eine komplette Wohnung mit Garten, Dachbodengeschoss und Keller, ein Zuhause, ein Heim. Vollgestopft mit Spuren eines Lebensweges, der über acht Jahrzehnte reichte, zu dem zwei Berufsleben, Hobbys, Familie, Freunde, viele Reisen und ein ausgeprägter Sinn für Literatur und Künste zählten.

Für die Hinterbliebenen eine Mammutaufgabe, hier das Erhaltens- und Bewahrenswerte herauszufiltern. Eine körperliche, aber vor allem auch emotionale Herausforderung, die sowohl Muskelkater als auch schlaflose Nächte beschert.

Schlussstrich gezogen

Irgendwann ist der Schlussstrich gezogen. Sortenrein werden Metallschrott, Glas und Papier aussortiert und zum Recyclinghof chauffiert. Das alte Klavier wird verschenkt und das angesammelte Kücheninventar an Bedürftige weitergereicht, die auf der Flucht vor dem Krieg nicht einmal Teller, Besteck, Pfanne und Kaffeekanne einpacken konnten. Der Elektroschrott mit seinen oft unscheinbaren, aber umso wertvolleren Inhaltsstoffen landet ebenfalls bei einem Verwerter.

Und das Mobiliar? In den frühen Morgenstunden rückt das bestellte Trio des Hagener Entsorgungsbetriebes an, um einen kompletten Hausstand mitzunehmen. Drei anpackende Männer, die ohne zu Murren innerhalb von 45 Minuten knapp 3,6 Tonnen Restmüll im Schlund ihres Lkw verschwinden lassen. Ein wirklich starker Auftritt. Es hilft, dass sich der Abschied von so viel Vertrautem nicht ewig in die Länge zieht. Und dennoch tut diese Etappe in der Seele verdammt weh. Gerne hätte ich mehr bewahrt.

