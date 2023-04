Mein Lokal, Dein Lokal: Testessen in Hagen und Breckerfeld

Breckerfeld/Hagen. Public Viewing ist am Freitag in Breckerfeld angesagt, wenn Jochen Bernsdorf vom Haus Glörtal bei der beliebten Gastro-Doku-Soap zu sehen ist:

Am Freitagabend ist in Breckerfeld, mit Blick auf die Glörtalsperre, Public Viewing mit Freibier angesagt. Nicht etwa von einer großen Fußball- oder Sportveranstaltung. Nein, Inhaber Jochen Bernsdorf ist dieses Mal selbst im Fernsehen zu sehen – und zwar bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel Eins.

Die gesamte Woche über sind er und sein Hagener Kollege Stephan Ley (Neue Färberei Hagen, Folge am Donnerstag 20.4) in der beliebten Gastro-Sendung zu sehen gewesen. Jetzt aber steht der große Besuch der anderen Gastronomen in der Hansestadt an. „An der Sendung teilzunehmen, war eine spannende und neue Erfahrung“, sagt Inhaber Jochen Bernsdorf, der natürlich den Küchen-Konkurrenzkampf am liebsten für sich entscheiden würde. „Aber wir waren ein tolles Team aus Leuten. Es hat richtig Spaß gemacht“, betont er mit Blick auf die Vertreter der anderen, teilnehmenden Restaurants.

Zum Konzept: Jede Woche wird eine Stadt beziehungsweise eine Region mit fünf unterschiedlichen gastronomischen Konzepten vorgestellt. Der Spitzenkoch Mike Süsser vermittelt als erfahrener und kritischer Profi zudem wertvolle Tipps und Tricks. Er besucht zunächst jeden Teilnehmer persönlich, prüft das jeweilige Konzept auf Stärken und Schwächen und kommentiert im Anschluss das Geschehen. Als Zünglein an der Waage stimmt er zu guter Letzt mit seiner Punktevergabe über Sieg und Niederlage ab. „Er war ein total netter Typ“, blickt Bernsdorf auf seine Erfahrungen bei den Dreharbeiten zurück.

Testen ihre Restaurants: Die Teilnehmer der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ – unter anderem mit Jochen Bernsdorf (zweiter von links) und Stephan Ley von der Neuen Färberei in Hagen (hinten Mitte). Foto: Copyright Kabel Eins

Auch die Vertreter der jeweiligen Lokale besuchen sich über fünf Tage hinweg gegenseitig, speisen à la carte und verteilen im Anschluss Punkte für Qualität, Preis-Leistung, Ambiente und Service. Am Ende der Woche, also am Freitag, winken dem Lokal mit der überzeugendsten Leistung und der höchsten Punktzahl ein Preisgeld von 3000 Euro und der besagte „Sieger-Teller“!

Die Folgen werden immer um 17.55 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt. Am heutigen Freitag wird auch der Sieger verkündet. Vielleicht konnten ja das Hagener oder Breckerfelder Restaurant als Vertreter der Region das Rennen machen.

