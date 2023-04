Meldepflichtig: Läuse sind in Hagen wieder auf dem Vormarsch

Hagen. Kaum laufen die Corona-Schutzmaßnahmen aus, vermehren sich in Hagen die Läuse wieder. Aber wie sieht es mit Krätze, Flöhen und Zecken aus?

Kopfläuse sind in Hagen wieder auf dem Vormarsch. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der AOK Nordwest hervor.

Danach sind die Verschreibungen von Arzneimitteln gegen Läusebefall im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr wieder angestiegen. So wurden im vergangenen Jahr insgesamt 453 Packungen Anti-Läusemittel von niedergelassenen Ärzten in Hagen verordnet, im Jahr 2021 waren es nur 373.

Vor der Pandemie gab es allerdings wesentlich mehr Übertragungen von Kopfläusen. 2019 wurden 719 Packungen in Hagen verordnet. „Durch die Abstandsregeln während der Corona-Pandemie konnte sich die Kopflaus nicht weiter vermehren. So kam es zu einem deutlichen Einbruch bei den Übertragungen. Mit dem Wegfall der Maßnahmen sind die Läuse allerdings wieder auf dem Vormarsch“, sagt Jörg Kock von der AOK.

Behandlung muss wiederholt werden

Treten Läuse in Kindergarten oder Schulen auf, muss dem Gesundheitsamt Meldung erstattet werden. Das war im vergangenen Jahr 98 Mal der Fall, in diesem Jahr gibt es bislang 71 Meldungen. „Bei einem Läusebefall müssen die Haare von Läusen und Nissen befreit werden“, teilt Clara Treude, Sprecherin der Stadtverwaltung, mit: „Dies geht am besten mittels Läusekamm und einem Läusemittel.“

Es sei unbedingt darauf zu achten, die Behandlung an Tag 9 nach Erstbehandlung zu wiederholen, weil die Mittel nicht zuverlässig gegen Läuseeier helfen: „Nach der Behandlung können daher noch Läuse nachschlüpfen. Diese Larven müssen dann wiederum entfernt werden.“ Das Auskämmen mit dem Läusekamm sollte in diesem Zeitraum alle vier Tage durchgeführt werden, empfiehlt die Leiterin des Gesundheitsamtes.

Der Besuch von Kita bzw. Schule sei sofort nach einer durchgeführten Behandlung wieder möglich: „Das Kind ist nicht mehr ansteckend, wenn die Läuse entfernt wurden.“

Familienmitglieder auf Läusebefall kontrollieren

Allerdings sollten unbedingt auch die Familienmitglieder auf Läusebefall kontrolliert werden. Und es ist geboten, Spielkameraden und Freunde zu informieren, damit eine Ausbreitung früh erkannt und eingedämmt werden kann.

Die direkte Umgebung im Haushalt sollte gereinigt, Kleidung und Bettwäsche sollten gewaschen werden. Weitere Gegenstände, die mit den Haaren Kontakt hatten, sollten für drei Tage in einem Plastiksack gelagert werden. „Läuse brauchen den Wirt bzw. dessen Blut zum Überleben und sind so schnell ausgehungert“, betont Frau Treude. Durch Kopfläuse würden auch keine Krankheiten übertragen, sie sind für den Befallenen eben nur extrem störend.

Krätze, Flöh und Zecken in Hagen

Die Zahl der Krätze-Fälle in Hagen ist dagegen drastisch zurückgegangen. Ein Befall mit dieser von Milben übertragenen Krankheit muss nicht nur in Kindergärten und Schulen, sondern zusätzlich auch in Pflegeheimen und anderen Gemeinschaftsunterkünften gemeldet werden. 2021 waren es in Hagen 88 Fälle, 2022 nur 32, in diesem Jahr bislang 16.

Das sah 2019, als von Corona in Hagen noch nicht die Rede war, ganz anders aus. Damals wurden bei den Haus-, Kinder- und Hautärzten mit Kassenzulassung in Hagen 4317 Patienten wegen der durch die Skabies-Milbe verursachten, ansteckenden Hautkrankheit behandelt. Auch das Hagener Gesundheitsamt registrierte 2019 mit 159 Krätze-Fällen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Kindergärten einen Höchststand. Die Stadt Hagen reagierte, informierte die betroffenen Einrichtungen über entsprechende Hygienemaßnahmen und nahm auch zu den Erkrankten Kontakt auf.

Ausgelöst durch Parasiten

Krätze ist eine ansteckende Hautkrankheit, die durch Parasiten ausgelöst wird. Die winzigen Skabies-Milben, die die Krätze verursachen, graben sich in die oberste Hautschicht des Menschen ein, wo die Weibchen täglich mehrere Eier legen. Die Ausscheidungen der Tierchen verursachen den unerträglichen Juckreiz.

+++Lesen Sie auch: Kitas in Hagen – Markana-Neubau noch im Rennen+++

Die Stadtverwaltung kann keine Angaben dazu machen, inwieweit Menschen in Hagen von Flöhen befallen sind. Grund: Flöhe sind nicht meldepflichtig.

Zecken dagegen schon, genauer gesagt: die durch sie übertragbaren, gefürchteten Erkrankungen Borreliose und FSME (Gehirnentzündung). Während die Stadtverwaltung seit 2020 keinen Borreliose-Fall verzeichnet, gab es 2020 und 2022 jeweils eine FSME-Erkrankung in Hagen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen