Meldungen - Hagen

Muss mit, Boele ab kommender Woche (KW 47) in der Schwerter Str. in Hagen, Höhe Hausnummer 136, der Start von Bauarbeiten für ein neues Wohngebäude ist. Hierbei kommt es zu verkehrsbedingten Einschränkungen in Form einer halbseitigen Sperrung.

19.11, Hagen-Mitte mit Anmeldung ÖFFENTLICHE FÜHRUNG IM EMIL SCHUMACHER MUSEUM Am Sonntag, den 19. November findet ab 15 Uhr eine Führung durch die Ausstellung „WILHELM WESSEL - VERWANDLUNG ALS PRINZIP“ statt. Wilhelm Wessel (1904-1971) machte sich im Nachkriegsdeutschland als Künstler mit einer eigenständigen Position einen Namen. Nachdem er 1952 den Vorsitz des Westdeutschen Künstlerbundes übernahm, wurde Wessel auch als Organisator international bedeutender Ausstellungen zu einer wichtigen Figur für die deutsche Kunst nach 1945. So initiierte er 1954 die erste Ausstellung deutscher Künstler nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Ausland - im Stedelijk Museum in Amsterdam. Ein Jahr später ermöglichte Wessel gemeinsam mit dem Kunsthändler René Drouin die große Ausstellung zeitgenössischer, nicht-figurativer Kunst aus Deutschland in Paris. Wessel stellte dabei zusammen mit anderen damals noch wenig bekannten jungen Künstlern wie Emil Schumacher, Norbert Kricke oder Karl Otto Götz aus. Für den einstündigen Rundgang durch die Ausstellung wird zusätzlich zum regulären Eintrittspreis ein Führungsentgelt in Höhe von 5 Euro erhoben. Eine Anmeldung ist erforderlich und wird unter 20331 2072740 entgegengenommen.

19.11, Boelerheide „ Anlässlich des Volkstrauertages lädt die Vereinsgemeinschaft Boelerheide Bürgerinnen und Bürger zu der traditionellen Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung am Sonntag,19.11.2023 12 Uhr an das Ehrenmal Boelerheide ( Lönsweg ) ein. Timo Schisanowski MdB wird die Gedenkansprache halten. Der MGV Heiderose und Rudolf Gbur (Trompete) gestalten das musikalische Rahmenprogramm. “

18.11, mit Vorverkauf: Das Akustik-Duo Any Beat Counts mit der Stimme von Elisabete Vidal und Damian Copp an Gitarre und Percussions, bedarf keiner großen Vorstellung mehr. Zu unzähligen Gelegenheiten auf allen möglichen Bühnen in und um Hagen, haben die beiden Musikvollblüter schon Ihr Gespür für den richtigen Ton zur richtigen Zeit unter Beweis gestellt. Dabei präsentieren sie ein echtes Mixtape aus verschiedenen Jahrzehnten und Musikrichtungen. Arrangements immer auf den wesentlichen Kern der Songs reduziert und mit der unvergleichlichen Stimme von Elisabete Vidal einzigartig interpretiert.

Für ihr Gastspiel im AWO Kulturhof Emst, am 18. November 2023, haben sich Any Beat Counts etwas besonderen ausgedacht und bringen zwei Freunde der Band zur Verstärkung mit. Mit im Gepäck für diesen Abend ist Stella Vozdanszky, Leiterin der gleichnamigen Wittener Musikschule, die mit dem wunderbaren Klang Ihrer Querflöte, den Interpretationen eine ganz besondere Stimmung hinzufügen wird. Ebenfalls mit dabei ist der Sänger Sven Seifer, der im Hagener Raum als Frontmann der Band Fernsucht dem ein oder anderen noch ein Begriff sein wird.

Am Samstag, 18. November 2023, öffnen sich um 19:00 Uhr die Türen des Emster Kulturhofes und um 19:30 werden Any Beat Counts & Friends die Bühne entern.Die Vorverkaufs-Tickets erhalten Interessierte zum Preis von 15 Euro unter bjoern.nonnweiler@awo-ha-mk.de oder 01577-1750433. Für alle spontanen Gäste wird es auch eine Abendkasse mit Tickets zum Preis von 18 Euro geben .Beginn: 19:30 UhrEinlass: 19:00 UhrAWO-Begegnungsstätte Kulturhof Emst Auf dem Kämpchen 16

15.11, Eppenhausen Das Stadtteilforum Eppenhausen e.V. lädt am Mittwoch, 15.11. um 19:00 Uhr in die Grundschule Boloh, Weizenkamp 3 zum nächsten offenen Austausch ein. Alle Teilnehmenden können gerne Themen einbringen. Neue Planungen für Aktivitäten werden gemeinsam gesammelt und abgestimmt. Wer sich gerne mit engagieren oder eigene Projekte umsetzen möchte, ist jederzeit herzlich willkommen. Interessierte können sich einfach und unverbindlich informieren.

16. November, Haspe Am Mittwoch, 16.November, findet um 15 Uhr im Atrium des Alten Stadtbades Haspe, Berliner Str. 115, ein Konzert des Shanty-Chor MGV Hasslinghausen statt. Der Chor präsentiert Shanties und maritime Lieder und verspricht ein abwechslungsreiches Musikerlebnis. Alle Musik-Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt zu diesem Konzert beträgt 7 Euro. Infos unter 02331- 473 90 93, Servicewohnen Altes Stadtbad Haspe.

16.11, Boele. Gemeinsam mit der KFD St.Johannes lädt der Caritasverband Hagen im Rahmen der bundesweit ausgerufenen Armutswochen 2023 am kommenden Donnerstag, 16. November von 14 bis 16 Uhr zu einem gemeinsamen Mittagstisch im St.-Johannes-Gemeindehaus ein. Unter dem Motto „Mitten drin, außen vor – wem gehört die Stadt?“ möchten die Organisatoren eine Gelegenheit bieten, sich zu treffen, gemeinsam zu essen und über die Fragen der sozialen Gerechtigkeit in unserer Stadt nachzudenken. Das Angebot ist für alle offen und kostenfrei.

16.11 Hagen. Entscheider:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik sind herzlich eingeladen zum 3. Wasserstoff-Summit am 16. November von 9:00 – 16:30 Uhr in der Stadthalle Hagen. Einen ganzen Tag bietet der Summit aktuelle Fachinformationen und reichlich Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. Das Programm beinhaltet vor allem Beiträge zu H2-Anwendungen in Industrie und Verkehr, aber auch zu Produktinnovationen von Start-ups und zur Erzeugung und Verteilung von Wasserstoff. Außerdem werden konkrete regionale Projekte, wie bspw. Brockhaus Hydrogen, die einen eigenen Elektrolyseur entwickelt haben oder Maximator VETEQ, die Prüfanlagen für Wasserstoffbehälter in die ganze Welt exportieren vorgestellt. Neben den Vorträgen gibt es viele Gelegenheiten zum Knüpfen neuer Kontakte. Mit der NRW-Bank und der Lotsenstelle Wasserstoff sind auch Fachleute für Förderthemen vor Ort. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung zum Event ist unter https://events.sihk.de/H2Summit2023 möglich.

17.11, Haspe Einladung zum Taizé-Gottesdienst Freitag, 17. November um 19.30 Uhr in der Ev. Kirche Haspe, in einem Lichtermeer von Kerzen, untermalt von Orgelklängen und Flötenspiel, mit mehrstimmigen Gesängen, meditativen Texten, Gebeten und Zeit der Stille – eine eindrucksvolle Atmosphäre, eine Auszeit für die Seele.

17.11, Hagen-Mitte Die Berufsberatung im Erwerbsleben unterstützt Menschen in beruflichen Veränderungsprozessen. Haben Sie Fragen zu Weiterbildung oder Berufsabschluss, geht es um eine berufliche Neuorientierung oder darum allgemein Perspektiven zu entwickeln – Die Berufsberatung im Erwerbsleben hilft bei der Standortbestimmung und Zielfindung, den nächsten Schritten und beleuchtet Finanzierungsmöglichkeiten. Damit jede/r den richtigen Platz findet oder behält.

Am 17.11.2023 von 11:00 bis 14:30 Uhr steht Ihnen ein Berater der Berufsberatung Hagen für Ihre Anliegen zur Verfügung – selbstverständlich neutral, diskret und unverbindlich. Die Einzelberatung ist kostenlos und eine Anmeldung nicht notwendig. Die Verbraucherzentrale befindet sich in der Hohenzollernstraße 8 (Volkspark) in Hagen.

18.11 Haspe Der CVJM Haspe e.V. lädt alle Spiel- und Puzzlefreudigen ein: Am Samstag, den 18. November 2023 werden ab 18.00 Uhr im Vereinsheim des CVJM Haspe, Leimstr. 9, Puzzles und Gesellschaftsspiele ausgepackt um in gemütlicher Athmosphäre gemeinsam zu puzzlen und zu spielen. Auch für das leibliche Wohl ist mit einem kleinen Snack und Getränken gesorgt. Infos und Anmeldungen unter Tel. 02331-473 2800 oder info@cvjm-haspe.de

Höing.18.11: Einen „Tag der offenen Tür“ veranstaltet das Theodor-Heuss-Gymnasium für Kinder der 4. Grundschulklassen am Samstag, den 18. November 2023, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr .Nach der Begrüßung um 10:00 Uhr in der Aula können die Schülerinnen und Schüler die Vielseitigkeit des THGs in verschiedenen Lerninseln, experimentellen Mitmachaktionen, Sportveranstaltungen, Ausstellungen, Infoständen und Schulführungen kennenlernen. Um 11 Uhr und um 12 Uhr gibt es in Vorträgen in der Aula Informationen rund um den Gebundenen Ganztag am THG. Zusätzlich werden Beratungs- und Informationsgespräche mit der Schulleitung, den Lehrkräften sowie Eltern- und Schülervertretern angeboten. Zwischendurch besteht die Möglichkeit, sich in der Cafeteria bei Kaffee und Kuchen zu stärken und weitere Gespräche in einem zwanglosen Rahmen zu führen.Weitere Infos sind auf der Homepage www.thg-hagen.info zu finden.

18.11 Boele/Haspe Anlässlich des diesjährigen Volkstrauertages am Sonntag, 19. November, findet aufgrund einer landesweiten Gedenkfeier am Vorabend in Hagen anders als in den Vorjahren keine zentrale, von der Stadt Hagen organisierte Gedenkveranstaltung statt. Die zentrale Gedenkstunde für alle Toten der Kriege und der Gewaltherrschaft zum Volkstrauertag 2023 des Landes Nordrhein-Westfalen findet am Samstag, 18. November, um 16 Uhr in der Johanniskirche, Johanniskirchplatz 10, statt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Boele/Haspe, 18.11. Der Volkstrauertag gedenkt all jenen Menschen, die in der Vergangenheit Opfer von Krieg, Terror und Gewaltherrschaft wurden. In folgenden Hagener Stadtbezirken finden zusätzliche Gedenkveranstaltungen am Volkstrauertag, 19. November, statt:Bezirk Nord: Ehrenmal Boele, Osthofstraße (Hammerstein), 11 Uhr und Ehrenmal Boelerheide, Lönsweg, 12 Uhr Bezirk Haspe: Ehrenmal auf der Hardt, 11 Uhr. Bezirk Hohenlimburg: Ehrenmal Elsey, Esserstraße, 11 Uhr und Ehrenmal Holthausen, Schmalenbeckstraße / Ecke Husterstraße, 10.30 Uhr

19.11 WehringhausenSonntag, 19.November 2023 um 17.00, Pauluskirche Hagen Eintritt frei,Spende am Ausgang erbeten DIE GOLDENE STIMME AUS BULGARIEN Profimusiker Dilian Kushev. Er wurde, während seines Studiums an der National Music Academy in Sofia entdeckt und bekam zeitnah Angebote in Bulgarien, Italien, Frankreich, Dänemark, Schweiz und Deutschland.Unter der Bezeichnung „Arienensemble Tosca“ in Musikkooperation mit der deutschenKonzertagentur Köln gründete er 2014 die entsprechende Gesangsformation. Mit mehr als 3000 Kirchenkonzerten in Ost- und Westeuropa sang sich der Bariton in dieHerzen der Zuhörer- und Zuschauer

20.11. Am Montag, 20.11.23, 18:30 Uhr, wird im Kino Babylon kostenfrei der Dokumentarfilm „Lass mich fliegen“ gezeigt. Regisseurin Evelyn Faye porträtiert in dem Film das Leben und den Alltag vier junger Menschen mit Downsyndrom. Vier Menschen, die voller Leben sind und klare Ziele haben – Arbeit finden, politisch aktiv werden, heiraten, Kinder bekommen. Vier Menschen, für die das Erreichen dieser Ziele mit vielen Hindernissen verbunden ist und die von der Gesellschaft in eine Schublade gesteckt werden. Im Anschluss an den Film haben die Besucher die Möglichkeit mit Prof. Dr. Tobias Bernasconi, Universität Köln, ins Gespräch zu kommen. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der schulischen und außerschulischen Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit geistiger und komplexer Behinderung. Der Film wird im Rahmen der Kinoreihe „Ich bin – Du bist - Wir sind“ gezeigt und von den Integrationsagenturen der Caritas Hagen und der AWO UB Hagen – Märkischer Kreis, Kino Babylon und dem AllerWeltHaus Hagen präsentiert. Der Film ist kostenfrei zu besuchen. Informationen zur gesamten Filmreihe gibt es unter www.pelmke.de.

20.11, Hagen-Mitte Zur Eröffnung der Ausstellung „Frieden für den Kaukasus im Europäischen Solidaritätskorps – Europa Photo Marathon“ lädt der Verein „East-West-East Germany e.V.“ in Zusammenarbeit mit dem Europabüro Hagen am Montag, 20. November, um 16 Uhr in das Rathaus an der Volme, Rathausstraße 13, ein. Die Ausstellung berichtet von der Arbeit eines Freiwilligen, die er im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps (ESK), dem Freiwilligendienst der Europäischen Union, in Georgien geleistet hat. Daraus entstand der erste transnationale „Europa Photo Marathon“, an dem 2019 mehr als 50 Fotografinnen und Fotografen teilnahmen. Die Fotos geben Einblicke in das Leben der drei bereisten Hauptstädte in der Kaukasusregion

22.11 Emst, Bücherpräsentation auf Emst. Am Mittwoch, den 22.11.2023 um 17 Uhr stellt die Inhaberin der Bücherhandlung „Lesen & Hören“, Frau Spiekermann-Bönicke, aktuelle Bucherscheinungen sowie klassische Evergreens vor.Die Veranstaltung, die sich vorrangig an Senioren*innen richtet und kostenfrei ist, findet in der DRK Begegnungsstätte (Zeppelinweg 17) statt. Infos bei Herrn Frank unter ☎9589-911“

24.11 Hagen-Mitte, Vorverkauf: Irische Weihnacht – Irish ChristmasRobin Hiermer & Sven SöhnchenFr., 24.11.202319:00 h Einlass19:30 h BeginnStadthalle Hagen / RestaurantTickets: Stadthalle Hagen/ Golden Chapter/wortkontor söhnchen15,- Euro (Abendkasse: 18,- Euro)Irische Weihnacht – Irish ChristmasBesinnlicher (?) Pubabend mit Robin Hiermer & Sven Söhnchen in Hagens grünem WohnzimmerZum Ende des Novembers kann man es nicht mehr leugnen – es weihnachtet allzusehr und allerorten.In den Innenstädten legt sich der Glühweinduft über den ersten Glitzerschnee. Irgendwann in den kommenden Wochen beginnt die weihnachtliche Besinnung. Bevor es dann wirklich festlich wird (und vorher alle Weihnachtsfeiern zwischen Arbeitskollegium und Familie koordiniert werden müssen), laden die beiden Ur-Hagener Robin Hiermer und Sven Söhnchen zum sanften Einstieg in die besinnliche Zeit!Sanft? Besinnlich? Wohl eher nicht. Hiermer und Söhnchen zeigen die raue und doch liebevolle Weihnacht in Irland. Während Sven Söhnchen mehreren irischen Autoren seine Bassstimme leiht, um die festlichen Momente zwischen Meer, Pub und den familiären Begebenheiten vorzulesen, wird der Leib-und-Seele-Ire Robin Hiermer eine Bandbreite aus dem reichhaltigen musikalischen Fundus der grünen Insel anstimmen. Beide Protagonisten bringen ausreichend Durst mit auf die Bühne. So wird aus dem Restaurant der Stadthalle Hagen, dem grünen Wohnzimmer Hagens, für einen Abend ein irischer Pub, der auch nach der Veranstaltung noch nicht umgehend schließen wird.Karten für diesen Abend gibt es zum Preis von 15,- Euro am Schalter der Stadthalle Hagen, im Golden Chapter und beim wortkontor söhnchen. Eventuelle Restkarten gibt es auch an der Abendkasse (18,- Euro).

25.11, IschelandAm Samstag, dem 25.11. um 19.00 Uhr setzt der Organist Helmut Schröder die Konzertreihe in der Meinolfkirche fort. Auf eine Änderung wird hingewiesen: der ursprünglich angekündigte Abend mit Werken über den Namen BACH wird erst im nächsten Jahr zu hören sein. Das kommende Konzert hat den Titel „Kontraste“: einige bekannte Stücke des Thomaskantors und des französischen Barock werden zunächst im Original vorgestellt, danach „verjazzt“ als Swing und Blues in Kompositionen der Würzburger Jazz- Organistin Lieselotte Kunkel und des norwegischen Komponisten Jon Laukvik. Der zweite Programmteil ist dem Franzosen Jehan Alain gewidmet , der Choral dorienne, der Choral Cistercien, die erste Fantasie und sein berühmtestes Stück „Litanies“ beschliessen das abwechslungsreiche Programm mit phantasievoller, neuerer französischer Orgelmusik

25.11 Dahl. Nach dem großen Erfolg der Hundemesse im April hat der Verein Blaulichtpfoten aus Hagen sich entschieden, das Themengebiet auszuweiten und im Spätherbst eine Weihnachtsmesse für alle Tierliebhaber zu veranstalten. In und um die Bürgerhalle in Dahl erwarten die Besucher am Samstag, 25. November, von 10 bis 16 Uhr diverse Stände für Hunde, Katzen, Pferde und Kleintiere.26.11 Delstern. Neben dem täglichen Gedenken an den Verstorbenen ist der Totensonntag ein besonderer Tag im November. Deshalb laden die ambulanten Hospizdienste des Caritasverbandes Hagen am Sonntag, 26.November um 11 Uhr zu einem Spaziergang über den Friedhof in Delstern ein. Es geht darum ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Im Anschluss an den Spaziergang gibt es Kaffee und Tee. Anmeldung an hospiz@caritas-hagen.de oder unter 02331/8039180.

Treffpunkt ist am Krematorium Delstern, Am Berghang 30, 58093 Hagen.

25.11, Hagen Die Hagener Gruppe vom Frauenverband Courage lädt ein: Samstag 25. November, Kundgebung mit Infoständen auf der Elberfelder Straße, Höhe Schuhhaus Schlatholt. Offenes Mikrofon auf antifaschistischer Grundlage. Beginn 11 Uhr. Weitere Organisationen und Einzelpersonen sind als Unterstützer gerne willkommen.

28.11, Hagen-Mitte Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Inklusion ist also ein Menschenrecht. Zwei Gesetze für Menschen mit Behinderung regeln das Recht auf Teilhabe in Deutschland: Das Sozialgesetzbuch IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) und das Sozialgesetzbuch XI (Teilhabe-Leistungen). Menschen mit Behinderung haben das Recht, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Sie haben also das Recht, ihr Leben selbst zu gestalten und können selbst entscheiden, woran sie teilhaben möchten und wie sie teilhaben möchten. Es gibt bereits einige positive Beispiele für gelungene Inklusion in Hagen. Mit dem Projekt „Hagen bewegt. Eine Kampagne für mehr Inklusion von und für Menschen mit und ohne Behinderungen.“, die gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen entwickelt wurde, möchten wir die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, Good-Praktice-Beispiele für Inklusion HAGEN BEWEGT! aus Hagen bekannter machen und für mehr Inklusion im gesellschaftlichen Leben werben.

Die Kampagne ist auf Großflächen-Plakatwänden im Hagener Stadtgebiet zu sehen und wird in den sozialen Netzwerken verbreitet. Eine Ausstellung bündelt die Projektergebnisse. Wir laden Sie herzlich zur Ausstellungseröffnung in die Cafeteria Ma(h)lzeit am 28. November 2023 um 17 Uhr ein. Cafeteria Ma(h)lzeit · Caritasverband Hagen e.V. Bergstraße 81 · 58095 Hagen

29. November, Haspe. Zum Jugendforum für die Stadtteile Haspe, Hestert und Quambusch sind alle Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 27 Jahren am Mittwoch, 29. November, von 17 bis 20 Uhr in den Kinder- und Jugendpark Haspe, Frankstraße 20a, eingeladen. In dem Jugendforum treffen sich interessierte junge Menschen aus den drei Stadtteilen, um über wichtige Themen und darüber, was sie gerade beschäftigt, zu sprechen. Außerdem bekommen die Teilnehmenden eine Zusammenfassung der im letzten Jugendforum besprochenen Themen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit freuen sich über alle Kinder und Jugendlichen, die teilnehmen und sich einbringen möchten.

