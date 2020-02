Mensa am Gymnasium in Hagen-Haspe serviert Vegetarisches

Haspe. An zwei Tagen pro Woche gibt es am Christian-Rohlfs-Gymnasium in Hagen jetzt ausschließlich vegetarische Kost. Das hat mit Klimaschutz zu tun.

Lotte Escher (16) ist bekennende Veganerin. Sie verzichtet auf Fleisch und sonstige Tierprodukte. „Die Tierhaltung spielt beim Klimawandel auf unserem Planeten eine massive Rolle“, sagt die Schülerin des Christian-Rohlfs-Gymnasiums in Haspe, die sich zudem im Projekt „Greendays“ engagiert, das im Pädagogikunterricht der zehnten Klasse seinen Anfang nahm und bei dem es um nachhaltige Entwicklung geht. Gemeinsam mit anderen Projektteilnehmern hat Lotte jetzt erreicht, dass in der Schulmensa an zwei Tagen pro Woche nur noch vegetarisches Essen ausgegeben wird.

Die Mensa des Gymnasiums ist bei den Schülern ausgesprochen beliebt. Im vergangenen Jahr wurden hier vor allem über den Verkauf belegter Brötchen rund 70.000 Euro Umsatz erwirtschaftet. Vor allem Frikadellenbrötchen, zubereitet von einem ehrenamtlichen Elternteam, sind ein Verkaufsschlager. Doch auch eingeschworene Fleischliebhaber müssen nun zweimal die Woche zum Veggie-Burger oder einer anderen Alternative greifen. „Wenn man wirklich etwas tun möchte fürs Klima, dann muss man bereit sein, Verzicht zu üben“, sagt Lotte Escher.

Fleischkonsum und Klimawandel

Diesen Verzicht hat die Projektgruppe den übrigen Schülern natürlich nicht per Dekret verordnet. Um die Akzeptanz für eine fleischlose Mensa in der Schulgemeinschaft zu erhöhen, klärten die Greendays-Teilnehmer vielmehr auf mehreren Informationsveranstaltungen über Fleischkonsum und dessen Auswirkungen auf das Klima, die Gesundheit und das Tierwohl auf. Es folgte eine zweiwöchige Testphase mit fleischlosen Alternativen, in der alle Schüler die Möglichkeit hatten, Anmerkungen zu machen oder Rezeptideen loszuwerden. Hierfür wurde eine Box installiert, in der die Meinungen gesammelt werden konnten.

Bei einer Umfrage, die über die Schulplattform „itslearning“ lief und an der sich immerhin 300 Schüler beteiligten, sprachen sich fast 50 Prozent dafür aus, in der Mensa zukünftig ausschließlich vegetarisches Essen anzubieten. Sogar drei Viertel der teilnehmenden Schüler sprachen sich für wöchentlich zwei fleischfreie Tage aus, was denn auch die Zustimmung von Schulleiter Michael Pütz fand: „Es gibt ja auch weiterhin diejenigen Schüler, die ihr Frikadellenbrötchen haben möchten und deren Wunsch wir ebenfalls berücksichtigen müssen.“ Im Übrigen seien die fleischlosen Produkte ausgesprochen schmackhaft, so Pütz, dem vor allem der Veggie-Burger mit Camembert, Rucola und Birnenscheibchen gemundet hatte.

Infobox Caritas liefert Mittagessen Das fleischlose Angebot an zwei Tagen am Christian-Rohlfs-Gymnasium un Haspe betrifft nur den von den Eltern der Schüler unterstützten Thekenverkauf in der Mensa, nicht das von der Caritas gelieferte Mittagessen an der Schule.

Auch Mensa-Leiterin Renate Stange hält die vegetarische Initiative der Schüler für eine gute Idee. Für Janne Rosenbaum, ebenfalls Mitglied der Projektgruppe, soll es aber nicht unbedingt bei den zwei fleischlosen Tagen bleiben: „In Zukunft haben wir vor, das vegetarische Angebot auszuweiten, um auch als Schule einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“