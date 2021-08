Mercedes-Fahrer rast mit 100 km/h durch Hagener Innenstadt

Die Polizei in Hagen stoppte den Raser.

Hagen-Mitte. Mit einer saftigen Strafe muss ein Mann (26) aus Hemer rechnen, den die Polizei stoppte, weil er mit 100 Sachen durch Hagen raste.

Ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Donnerstagabend mit 100 km/h durch die Innenstadt von Hagen gerast. Dort sind bekanntlich nur 50 km/h erlaubt.

Beamte der Hagener Polizei ertappten den Hemeraner bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Heinitzstraße und kontrollierten ihn dort.

Auf den Raser kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen