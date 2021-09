Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt am Sonntag nach Hagen. Sie hatte im Vorfeld bereits das vom Unwetter stark betroffene Bad Münstereifel besucht.

Flut Merkel in Hagen: Hier können Sie die Pressekonferenz sehen

Hagen. Bundeskanzlerin Merkel besucht am Sonntag den MK und Hagen. Anschließend ist eine Pressekonferenz geplant. Hier sehen Sie den Stream.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht am Sonntag ab 13 Uhr erneut Gebiete, die von der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli besonders stark getroffen wurden. Merkel wird dabei von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) begleitet.

Sie reist zunächst in den Märkischen Kreis, um sich über den Stand der Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten zu informieren. Außerdem spricht sie mit Einsatzkräften. Anschließend nimmt sie in Hagen an einer Kommunalkonferenz zum Wiederaufbau teil.

Der Start der Pressekonferenz ist für 15.40 Uhr geplant. Wir zeigen den Stream an dieser Stelle. Das Pressestatement wird live bei Twitter (@landnrw) und Facebook (@NRW) übertragen.

