Merkel und Laschet nach der Flut in Hagen

Hagen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Armin Laschet nehmen am Sonntag an einer Kommunalkonferenz zum Wiederaufbau in Hagen teil.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet besuchen am Sonntag erneut besonders schwer von der Unwetterkatastrophe betroffene Gebiete. Gemeinsam mit dem kürzlich ernannten Landesbeauftragten für Wiederaufbau, Fritz Jaeckel, haben sie sich in Hagen über den Stand der Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten informiert.

Nach dem Besuch nehmen Merkel und Laschet an einer Kommunalkonferenz zum Wiederaufbau in Hagen teil. Mitte Juli löste tagelanger extremer Regen schwere Überflutungen an Flüssen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aus. Insgesamt starben etwa 180 Menschen, davon 48 in Nordrhein-Westfalen.

