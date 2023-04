Tierisches Messe in Hagen: Alles, was Hund und Herrchen begehren

Dahl. Für viele Hundebesitzer dürfte die Messe am 23. April in Hagen-Dahl eine Pflichtveranstaltung sein. Es gibt zahlreiche Anbieter.

So ziemlich alles, was der Hund bzw. sein Herrchen oder Frauchen begehren, finden Liebhaber am Sonntag, 23. April, in Hagen: Der Tierschutzverein Blaulichtpfoten, der von Polizisten ins Leben gerufen wurde, lädt von 12 bis 18 Uhr zur Hundemesse in die Bürgerhalle Dahl (Adresse: Am Obergraben 10).

Angefangen beim Futter über Leinen, Halsbänder, Geschirre, Spielzeug, Mäntel, Sportbedarf, Freizeitbedarf, Gadget sowie Leder- und Stoffartikel gibt es dort ebenso viel für den Bedarf des Vierbeiners zu kaufen wie „must haves“ für Hundebesitzer, etwa Wanderrucksäcke, Klamotten, Gassiroller, Fahrradanhänger, Urlaubsideen, eine Heilkräuterpädagogin, Versicherungsanbieter, Mützen und sogar einen Camper-Bus für den gemeinsamen Urlaub mit dem geliebten Hund.

Schon über 40 Anbieter

Nach Auskunft von Maike Schmidt, Polizeibeamtin und Vorsitzende der Blaulichtpfoten, haben sich bereits über 40 Anbieter angemeldet, die in und vor der Bürgerhalle ihre Waren, ihre Kunst oder ihr Können vorstellen. Darunter sind eine Physiotherapeutin, die Gangbildanalysen macht, eine Tierheilpraktikerin, eine mobile Hundefriseurin, die mit einem speziellen Fahrzeug vorfährt, sowie eine Fotografin aus Plettenberg, die ein Studio einrichten wird und bei der man sich Termine sichern kann.

Andere Anbieter kommen aus Hagen, dem benachbarten Märkischen Kreis, aus Gevelsberg, Wuppertal, Bergkamen und Fröndenberg; sogar aus Weyhe (Landkreis Diepholz/Niedersachsen) reist jemand an.

Vernachlässigte Hunde in Rumänien

Zum Thema „Ich kann auch was” finde man auf der Messe ebenfalls viele Anbieter, die sich bislang nie einen Platz bei einer derartigen Veranstaltung leisten konnten, jedoch mit der schönsten Handwerkskunst glänzen, so Maike Schmidt: „Sie dürfen sich bei uns vorstellen und endlich gesehen werden.“ Dies sei vielleicht auch für den einen oder anderen Ladenbetreiber interessant, der sein Sortiment auffüllen möchte.

Für Besucher gibt es Getränke, Kuchen, Waffeln und Würstchen. „Die Einnahmen fließen in die Tierschutzkasse“, verspricht Maike Schmidt, deren Verein sich u.a. um die Versorgung vernachlässigter Hunde im rumänischen Campulung kümmert.

Der Eintritt zur Hundemesse ist frei. Interessierte Anbieter dürfen sich gerne noch ein Plätzchen unter blaulichtpfotencampus@gmail.com sichern.

