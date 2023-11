Die Polizei hat eine Täterbeschreibung zu dem Raub in Altenhagen herausgegeben. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Fahndung Messer vorgehalten: Brutaler Raub in Altenhagen

Altenhagen Ein 21-Jähriger ist am vergangenen Samstag Opfer eines Raubes im Ortsteil Altenhagen geworden. Die Polizei gibt eine Täterbeschreibung raus

Ein bislang unbekannter Täter forderte einen 21-jährigen Mann am vergangenen Samstagabend in Altenhagen unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Der 21-Jährige hielt sich gegen 20 Uhr zusammen mit einem Bekannten in der Vinckestraße auf. Dort wollten die beiden Männer sich mit dem Verkäufer eines Autos treffen. Plötzlich fuhren mehrere Pkw vor, und mehrere Männer stiegen aus.

In Häuserecke gezogen

Der 21-Jährige und sein Bekannter gerieten in eine Diskussion mit den Männern. In deren Verlauf packte einer der Unbekannten den 21-Jährigen am Arm, zog ihn in eine Häuserecke und holte ein Messer hervor. Unter Vorhalt dieses Messers forderte er ihn dann zur Herausgabe von Bargeld auf. Zunächst gelang es dem Bekannten des Angegriffenen, von der Örtlichkeit zu flüchten. Dann konnte sich auch der 21-Jährige losreißen und flüchten.

Der Unbekannte lief ihm noch einige Meter hinterher, brach die Verfolgung aber ab, als er erkannte, dass dieser die Polizei alarmierte. Der Täter sowie alle weiteren Männer flüchteten mit ihren Autos in unbekannte Richtung. Den Polizeibeamten gegenüber sagte der unverletzte 21-Jährige, dass der Unbekannte circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und schlank war. Er hatte drei Halbmonde auf seinem Hals tätowiert, trug eine weiße Mütze, eine schwarze Jacke sowie eine grüne Cargohose. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen wegen des versuchten Raubes übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer02331-986 2066 entgegengenommen.

