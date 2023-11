Messerattacke in Haspe: Polizei sucht nach diesen Tätern

Messerattacke in der Leimstraße in Hagen am Montagabend. Die Polizei gibt zwei Täterbeschreibungen heraus.

Haspe. Ein 26-jähriger Hagener hat am Montagabend in der Leimstraße in Haspe eine Schnittverletzung am Arm. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht werden. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der Mann die Klinik noch am Abend wieder verlassen.

Die Tat ereignete sich nach bisherigem Stand der Ermittlungen gegen 19 Uhr. Zwei bislang unbekannte Männer flüchteten nach dem Vorfall in Richtung Berliner Straße. Sie können wie folgt beschrieben werden: Person eins: männlich, ca. 1,65 Meter groß, dünne Figur, dunkle, leicht gekräuselte Haare, dunkle Kleidung und eine Jacke, auf der sich ein auffälliger, weißer horizontaler Streifen auf Brusthöhe befindet.

Zweite Person: männlich, ca. 1,75 bis 1,80 cm groß, eine eher stämmige und dicke Figur, schwarze kurze Haare, jedoch fast eine Glatze, dunkle Kleidung und eine Jacke, auf der sich ein auffälliger, weißer horizontaler Streifen auf Brusthöhe befindet.

Die Polizei Hagen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Können Sie Angaben zur Identität der flüchtigen Personen machen oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331/ 986 2066 entgegen.

