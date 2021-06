Die Polizei nahm den Messerstecher fest und überwies ihn in eine psychiatrische Einrichtung.

Plötzlicher Angriff Messerstecher in Hagen wird nach Angriff zwangseingewiesen

Hagen-Mitte. Unvermittelt wurde ein 21-jähriger Hagener nahe der Volme Opfer einer Messerattacke. Die Polizei schnappte den Täter.

Mit einem Messer verletzt und ins Krankenhaus transportiert wurde am Samstagabend ein 21-Jähriger Hagener.

Er war nach nach eigenen Angaben auf dem Fußweg unterwegs, der parallel zur Volme verläuft, als er in Höhe der Kaufmannsschule unvermittelt drei Männern begegnet sei. Plötzlich habe ihn einer von diesen bedroht. Der 21-Jährige versuchte wegzulaufen, wurde aber verfolgt und mit einem Messer an der linken Schulter und am Oberarm verletzt. Als er zu Boden stürzte, sei er zudem getreten worden. Anschließend liefen die Männer davon.

Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

Zeugen verständigten die Polizei und halfen dem Opfer. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Messerstecher, einen 25-jährigen Mann, kurz darauf ausfindig machen und in Gewahrsam nehmen.

Er erhielt eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und wurde aufgrund psychischer Probleme zwangseingewiesen. Die Verletzungen des Opfers wurden im Krankenhaus versorgt.

