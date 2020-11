Messerstecherei in Hagen - Mann (31) in Lebensgefahr

Altenhagen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen - ein Hagener (31) wurde bei einer Messerstecherei in Altenhagen lebensgefährlich verletzt.

Ein 31-Jähriger schwebt nach einer Messerstecherei in Altenhagener Kiosk in Lebensgefahr. Die Polizei fahndet derzeit nach zwei flüchtigen Tätern, die mit dem Auto vom Tatort in der Alleestraße geflüchtet sind. Die Hintergründe zur Tat sind noch völlig unklar.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber, der auf dem Friedensplatz gelandet ist, musste den schwer verletzen Mann in eine Spezialklinik bringen. Die Mordkommission hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und den Tatort weiträumig abgesperrt. Die Beamten fahnden derzeit nach den flüchtigen Tätern. Sie sollen in einem Auto vom Tatort geflüchtet sein.

Wir berichten weiter.