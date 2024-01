Mett- und Matschbrötchen vor dem Einzug in die Penny-Kita

Hagen Montag zieht die Sankt-Engelbert-Kita aufs Dach des Penny-Marktes in Hagen. Bis dahin ist noch viel zu tun. Von Kisten packen und guten Nerven.

Finale - die Kita Sankt Engelbert zieht vom unteren Remberg aufs Dach des neuen Penny-Marktes an der Eppenhauser Straße 18 in Hagen. Die 94 Kinder haben „drei Tage frei“, und das Kita-Team? Das gibt Vollgas und räumt nun die Kisten aus, die vorher gemeinsam mit den Mädchen und Jungen gepackt wurden - für den neuen Standort „über den Dächern von Hagen“.

Bei Laune und bei Kräften halten

„Ich hab‘ Mett- und Matschbrötchen für die ganze Truppe mitgebracht“, erzählt Claudia Schlempp. Die Leiterin der Kita Sankt Engelbert weiß, wie sie ihre Kolleginnen und Kollegen bei Laune und bei Kräften hält. „Mettbrötchen gibt’s für das Schleppen, Matschbrötchen für die Nerven“, lacht Claudia Schlempp.

Rührend findet die Leiterin das Engagement der Eltern, „eine Mutter würde uns beim Kisten auspacken gern helfen, ist aber hochschwanger. Deshalb backt sie für uns einen Kuchen und schickt uns ihren Mann zum Helfen vorbei“.

Die neuen Räume sind hell und weitläufig gestaltet. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Das A und O sei für sie und ihr 20-köpfiges Team, unterstreicht Claudia Schlempp, dass sich die fast 100 Kinder vom ersten Tag an, also ab Montag, 29. Januar, gleich in der Penny-Kita zu Hause fühlen würden. Deshalb wird in den kommenden Tagen auch fleißig dekoriert.

Auch interessant

Geburtstagskalender mit Fotos aller Kinder

„In jedem Gruppenraum hängen wir wieder die Geburtstagskalender mit Fotos aller Kinder auf, und auch Zahnputzbecher und Turnbeutel mit Fotos der jungen Besitzer platzieren wir wieder“, verspricht Claudia Schlempp, die „ihre Mäuse“ genau kennt: „Die Kiddies werden hier am Montag reinstürmen und alle werden laut rufen ,Wo ist mein Foto?‘“

Auf einen guten Start

Und wir? Wir wünschen den Kita-Mitarbeiterinnen und -mitarbeitern auf jeden Fall einen guten Start auf dem Dach, guten Hunger und gute Nerven.

Weitere Infos:

Die Sankt-Engelbert-Kita ist eine Einrichtung des Caritasverbandes Hagen. Der Caritasverband betreibt drei Kitas in Hagen. „Wie bisher werden auch in der Kita an der Eppenhauser Straße insgesamt 94 Kinder zwischen vier Monaten und sechs Jahren betreut“, sagt Claudia Schlempp. Die Kita hat von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet, „die Kernarbeitszeit liegt bei uns zwischen 8 und 15 Uhr. Wir versuchen, dass in diesem Zeitraum die festen Bezugspersonen in den einzelnen Gruppen präsent sind“.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen