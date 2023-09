Mieter schlummern im Bett, Einbrecher räumt Schrank leer

Die Einbrecher brachen in Altenhagen in eine Erdgeschosswohnung ein (Symbolfoto)

Altenhagen. Am Morgen erwartet das Hagener Ehepaar ein Schock: Einbrecher haben die Terrassentür aufgehebelt und einen dreistelligen Betrag Bargeld gestohlen

Während die Mieter darin schliefen, sind bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Hagen-Altenhagen eingebrochen.

Terrassentür stand auf Kipp

Am Montagmorgen wurde der 59-jährige Bewohner der Wohnung in der Rheinstraße auf die offenstehende Terrassentür im Wohnzimmer aufmerksam. Diese hatten er und seine 52-jährige Frau am Vorabend, gegen 23 Uhr, in der Kipp-Position geöffnet, bevor sie schlafen gingen.

Die alarmierten Polizeibeamten erkannten Aufbruchspuren an der Tür. Der 59-Jährige und seine Frau stellten fest, dass die Täter einen mittleren, dreistelligen Geldbetrag aus zwei Geldbörsen sowie einem Schrank gestohlen hatten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

