Mike Fiebig verstärkt die Redaktionsleitung der WP in Hagen

Mike Fiebig wird zum Mitglied der Redaktionsleitung der Hagener Stadtredaktion. In seinem Fokus ist vor allem die digitale Transformation des Lokaljournalismus in Hagen.

Hagen. Die Westfalenpost verstärkt die Redaktionsleitung der Stadtredaktion Hagen. Mike Fiebig wird Mitglied. Im Fokus: die digitale Transformation.

Die Leitung der Stadtredaktion Hagen ist ab sofort noch breiter aufgestellt. Mike Fiebig wird zum 1. November zum Mitglied der Redaktionsleitung. Damit wird das Team fortan von einem Trio geleitet. Dem gehören an: Jens Stubbe (Redaktionsleiter), Martin Weiske (stellvertretender Redaktionsleiter) und Mike Fiebig.

Mike Fiebig (39, Foto) ist ein Hagener Junge. Er ist in Vorhalle groß geworden und lebt heute mit seiner Familie in Boele. Er ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von sieben, vier und einem Jahr.

Als Schüler im Alter von 15 Jahren hatte er seine journalistische Karriere in der Stadtredaktion Hagen freier Mitarbeiter begonnen. Nach seinem Volontariat bei der WP ist er seit 12 Jahren Redakteur. Zunächst für kurze Zeit in der Lokalredaktion Warstein, im Anschluss bis heute in der Stadtredaktion Hagen, seiner Heimatstadt. In den letzten Jahren hat er gemeinsam mit dem Team die digitale Transformation der Zeitung vorangetrieben.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen