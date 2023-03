Mini-Pony Pumuckel aus Breckerfeld bei Late Night Berlin

Breckerfeld. Pumuckel ist aus Breckerfeld als Überraschungsgast nach Berlin gereist. Das Mini-Pony hat jetzt auch einen neuen Fan unter den deutschen Stars:

Pumuckel läuft mit übergestülpten Hunde-Rutschsocken ins Fernsehstudio in Berlin. „Wir hatten vorher festgestellt, dass der Studioboden viel zu rutschig für ihn ist“, sagt Besitzerin Carola Weidemann und lacht. Pumuckel ist ein Therapie-Pony. Um genau zu sein: mit seinem Schultermaß von 52 Zentimetern das kleinste der Welt. Und er könnte es schon bald ins Guinnessbuch der Rekorde schaffen – „der Antrag ist schon gestellt, wir warten derzeit auf die Antwort“, sagt Carola Weidemann, die einen Hof in Breckerfeld betreibt.

Klaas Heufer-Umlauf ist neuer Fan von Pumuckel

Jetzt aber war er bei der bekannten Pro7-Show „Late Night Berlin“ als Überraschungsgast eingeplant. „Es war super. Pumuckel war total entspannt und kennt ja schon Auftritte vor größerem Publikum. Das Team hat sich rund um den Auftritt gut um uns gekümmert und wir haben uns sehr wohl gefühlt“, sagt die Breckerfelderin. Und auch unter den deutschen Stars hat das Mini-Pony jetzt einen neuen Fan: Moderator Klaas Heufer-Umlauf. „Ist der süß“, sagte der Moderator in der Show, in der das Mini-Pony reichlich Streichel- und Striegeleinheiten und Möhrchen von ihm abstaubte. „Ich finde es unmenschlich von euch, dass ihr uns wieder auseinanderreißt.“

Carola Weidemann mit ihrem Mini-Pony Pumuckel in der Küche. Hier wird er gefüttert. Foto: Kleinrensing

Frühstück in der Küche, Fahrten auf dem Beifahrersitz

Zurück nach Breckerfeld ging es übrigens noch am gleichen Abend: „Man kann ja nicht mit dem Pony einfach so ins Hotel. Es gab keinen geeigneten Stall wo wir unterkommen konnten, also ging es direkt wieder zurück.“ Für Pumuckel, das ist Carola Weidemann wichtig, sei das kein Stress gewesen. Er hätte einen Bereich mit Einstreu, Futter und Wasser gehabt. „Er hat direkt gefressen und war total entspannt.“ In Breckerfeld kann er jetzt wieder auf dem Hof seinem Alltag nachkommen: Dort gibt es übrigens für ihn Frühstück in der Küche und er fährt im Auto zu seinen Therapie-Einsätzen (in Kitas oder Seniorenheimen) mit einem besonderen Anschnallgurt auf dem Beifahrersitz.

Die Folge kann auch nachträglich noch auf „Joyn Plus“ angeschaut werden.

Zu seinen Therapie-Einsätzen in der Umgebung fährt Pumuckel auf dem Beifahrersitz mit. Bei langen Fahrten aber nicht. Foto: Michael Kleinrensing / WP

