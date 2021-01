In einem Kindergarten in Hagen-Haspe soll es zu Misshandlungen gekommen sein.

Staatsanwaltschaft ermittelt Misshandlungen in Hagener Kita: Elternverein gibt auf

Hagen. Neben der Leiterin einer Kita in Hagen wird gegen drei weitere Beschuldigte ermittelt. Der Elternverein gibt die Trägerschaft auf.

Die Hagener Staatsanwaltschaft hat mittlerweile die Leitung der Ermittlungen gegen eine vom Dienst suspendierte Kita-Leiterin aus Hagen-Haspe übernommen. Wie Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli am Dienstag mitteilte, seien neben der Leiterin inzwischen drei weitere Beschuldigte hinzugekommen, gegen die wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen ermittelt werde. Darunter sei auch eine ehemalige Beschäftigte der Einrichtung.

Mehrere Eltern des Kindergartens hatten im November Strafanzeige bei der Polizei in Hagen erstattet. Sie gaben an, dass ihre Kinder Opfer von psychischer als auch physischer Gewalt geworden seien. Diese soll, so die Polizei, seitens der Kita-Leiterin ausgeübt worden sein.

Kita ist bis heute geschlossen

Die Frau wurde von ihren Aufgaben freigestellt. Die betroffenen Kinder sind nach bisherigen Erkenntnissen zwischen zwei und acht Jahren alt. Die Kita wurde geschlossen und ist bis heute nicht wieder in Betrieb genommen worden. „Wir können auch nicht sagen, wann und ob die Einrichtung wieder geöffnet wird“, teilte ein Sprecher des Landesjugendamtes, dem die Aufsicht über die Tagesstätte obliegt, auf Anfrage mit.

Die kleine Kita wird von einer Elterninitiative getragen, gehört aber zu einem kirchlichen Träger, dem Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe. Betreut wurden dort rund 20 Kinder. Nach der Schließung der Tagestätte konnten alle Jungen und Mädchen mit tatkräftiger Unterstützung der Stadt Hagen in anderen Kindergärten einen Platz finden.

Ausgang der Ermittlungen offen

Der Elternverein will die Trägerschaft niederlegen, die Vorsitzende war aber auf Anfrage unserer Zeitung nicht zu einer Stellungnahme bereit. Doch muss nun ein neuer Träger für das Haus gefunden werden, ansonsten muss die Einrichtung dauerhaft geschlossen bleiben. Die Stadt Hagen ist im Gespräch mit allen Beteiligten und um eine Lösung bemüht.

Wie Oberstaatsanwalt Pauli erklärte, sei der Ausgang der Ermittlungen noch offen. Es werde wohl noch mehrere Wochen dauern, bis feststehe, ob es zu einem Strafverfahren komme.

Die beschuldigte Leiterin war in Hagen auch politisch aktiv und saß im Jugendhilfeausschuss, setzte sich für Präventionsarbeit und bessere Lebensbedingungen für Hagener Kinder ein. Seit ihrer Suspendierung lässt sie alle Ämter ruhen und ist auch nicht bereit, öffentlich zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.