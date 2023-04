Mit den tiefen Schlaglöchern wird Hagen zur E-Roller-Falle

Nach den Wintermonaten machen die tiefen Schlaglöcher im Asphalt die Straßen der Stadt für E-Scooter-Nutzer zur Gefahrenzone.

Im Gegensatz zu Paris gehört Hagen zu jenen Städten, die sich zu einer E-Scooter-Flotte bekennen und die so praktischen Gefährte auch gerne in die sogenannte Mobilitätswende integrieren möchten. Zwar ist der Stadt gerade der Anbieter abhanden gekommen. Doch seitens der Kommune ist man weiterhin bemüht, einen alternativen Betreiber zu finden, der sich ebenfalls auf ein Verleih-System mit eigenen Abstell-Stationen einlässt. So will man vermeiden, dass die Zweiräder überall einfach abgelegt werden und somit die Bürgersteige und Radwege blockieren.

Doch zum passenden Rahmen für die umweltfreundlichen Elektroalternativen gehört auch akzeptabler Bodenbelag, um sich sicher über die Straßen der Stadt bewegen zu können. Daran mangelt es angesichts der aktuellen Schlaglochlage in Hagen an allen Ecken und Enden. Die klaffend-tiefen Asphaltkrater, aus denen am Grund teilweise uraltes Kopfsteinpflaster hervorblitzt, sind lebensgefährlich. Die urplötzlich auftauchenden Löcher beispielsweise in der Minerva- und Augustastraße oder auch in der Bergstraße sind für Roller-Nutzer wahrlich abenteuerlich. Hinzu kommt, dass es höchste Zeit wird, endlich mal einen festen Reinigungszyklus auf den Radwegen zu etablieren, damit der Dreck und die Scherben des Winters dort verschwinden. Nur für den Fall, dass E-Scooter tatsächlich gewollt sind.

