Polizei Mit Drogen am Steuer in Breckerfeld erwischt

Breckerfeld. Einen unter Drogen stehenden Autofahrer hat die Polizei in Breckerfeld aus dem Verkehr gezogen.

Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer ist der Polizei in Breckerfeld ins Netz gegangen. Am Montagmittag gegen 12 Uhr kontrollierten die Beamten einige Fahrzeuge auf der Frankfurter Straße. Dabei wurde auch ein 19-jähriger Hagener in einem Kleintransporter gestoppt. Hierbei fiel den Uniformierten auf, dass der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Der 19-Jährige wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

