Blick auf Hagen mit den Häusern an der Eugen-Richter-Straße.

Sinnlose Gewalt Mit Holzbalken zugeschlagen: Mann in Hagen am Kopf verletzt

Wehringhausen. Mit einem Holzbalken schlug ein Unbekannter einem Hagener (37) auf den Kopf. Das Opfer kam verletzt ins Krankenhaus.

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Freitagabend gegen 18.20 Uhr in Hagen-Wehringhausen.

In der Eugen-Richter-Straße/Ecke Franklinstraße schlug ein bislang unbekannter Täter einem 37-jährigen Hagener nach Angaben der Polizei plötzlich und ohne Grund mit einem Holzbalken auf den Kopf. Das Opfer erlitt eine blutende Platzwunde.

Der Täter war wohl alkoholisiert, von dünner Statur und in Begleitung einer Frau. Die Polizei stellte den Knüppel sicher und auch eine Kappe, die dem Täter gehört. Er konnte bislang nicht ermittelt werden.

Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden.

Polizei nimmt zwei Einbrecher fest

Ebenfalls am Freitag konnte die Polizei zwei Einbrecher in der Holthauser Straße in Hohenlimburg festnehmen.

Es war am Nachmittag gegen 15.15 Uhr, als eine Frau zwei Männer dabei beobachtete, wie sie zunächst um ein Reihenhaus schlichen und anschließend über den Garten in das Haus eindrangen.

Beide Täter, ein 26-jähriger Dortmunder und ein 16-Jähriger aus Gelsenkirchen, wurden von alarmierten Einsatzkräften der Polizei festgenommen. Die beiden Einbrecher hatten zuvor die Terrassentür aufgebrochen und alle Räume des Hauses durchsucht. Neben Diebesgut und Einbruchswerkzeug wurde auch der Wagen, mit dem die Täter angereist waren, sichergestellt.

Die Kriminalwache erschien zur Spurensicherung am Tatort. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Mit Beute über Balkon geflüchtet

Auch in Wehringhausen kam es am Samstag zu einem Einbruch. Irgendwann zwischen 15 und 22.20 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch das Schlafzimmerfenster Zugang zu einer Wohnung in der Paschestraße.

Nachdem er Räume und Behältnisse durchsucht hatte, flüchtete der Täter mit dem Diebesgut durch die Balkontür. Er ließ eine Armbanduhr, eine Goldkette und einen Goldring im Gesamtwert von mehreren hundert Euro mitgehen.

Beamte der Kriminalwache Hagen erschienen zur Spurensicherung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

