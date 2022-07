Mit imposanter Dampflok von Hagen nach Westerburg

Hagen. Mit einem Sonderzug, bespannt mit einer historischen Diesellokomotive, geht es am 10. September von Hagen nach Westerburg.

Mit der Personenzug-Dampflokomotive „23058“ geht es am Samstag, 10. September, von Hagen nach Westerburg. Bis Köln bespannt eine historische Diesellokomotive den Sonderzug. Dort übernimmt mit Volldampf die imposante Dampflokomotive 23058 die Weiterfahrt durch das malerische Rheintal und Lahntal bis auf die Höhen des Westerwaldes.

Los geht es am Hagener Hauptbahnhof gegen 8 Uhr morgens. Die Fahrtroute führt zunächst über Wuppertal und Köln. Das erste Highlight ist der Blick auf den Kölner Dom, während der Sonderzug den Rhein überquert.

Blick auf das Deutsche Eck

Während eines kurzen Aufenthalts gibt es einen Blick auf das Deutsche Eck in Koblenz. In Westerburg hält der Sonderzug fußläufig vom Ortskern entfernt, welcher mit seinen historischen Gebäuden, wie der Schlosskirche und dem Burgmannenhaus, zu einem Spaziergang einlädt. Aber auch Ausflüge in das benachbarte Hachenburg mit seiner Modellbahnschau und der ältesten Pils-Brauerei sind möglich.

Nach einem etwa vierstündigen Aufenthalt in Westerburg geht die Rückfahrt los und Hagen wird gegen 23 Uhr wieder erreicht.

Für Schnell- und Personenzüge gebaut

Die Zuglok „23058“ wurde 1955 in Dienst gestellt und gehörte einst zum Neubauprogramm der Deutschen Bundesbahn. Für Schnell- und Personenzüge gebaut, wurde sie 1975 außer Dienst gestellt und gelangte in die Schweiz.

+++Auch interessant: Handfester Streit zwischen Vater und Sohn in Hagen+++

Nach Instandhaltungsarbeiten ist sie seit 2020 wieder betriebsfähig und unternimmt die ersten Sonderfahrten in NRW. Der Nostalgiezug besteht aus Schnellzugwagen mit Abteilen aus den 1970er-Jahren, einem Speisewagen und gepolsterten Sitzen.

Die Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt gibt es für Erwachsene ab 99 Euro, Kinder von 4 bis 16 Jahren zahlen ab 49 Euro.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen