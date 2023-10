Mit vielen Fotos: Feuerwehr zum Mitmachen in Hagen

Hagen. Besucher können beim Tag der offenen Tür Feuerwehr-Einsätze hautnah miterleben und sich auch selbst ausprobieren. Ein gelungener Tag:

Kurz vor 11 Uhr auf dem Gelände der Hagener Feuerwehr in der Florianstraße: In der Luft liegt bereits der Duft von frischem Kaffee und Waffeln. Die letzten Souvenirs werden geordnet und der Grill langsam auf Temperatur gebracht. Auch die einzelnen Schaufahrzeuge werden noch ein letztes Mal überprüft.

Langsam trudeln die ersten schaulustigen Besucher ein und beäugen die Fahrzeuge und Aktivitäten. Und um 11 Uhr hallt ausnahmsweise nicht das Einsatzkommando durch die Lautsprecher, sondern eine Begrüßung der Gäste.

Lange Vorbereitung für die Angebote

Denn erstmals seit dem Bau der Feuerwache an der Florianstraße wird ein Tag der offenen Tür unter dem Motto „Feuerwehr zum Mitmachen“ veranstaltet. „Die Vorbereitungen dafür haben ein Jahr gedauert“, sagt Peter Thiele, Sprecher der Feuerwehr Hagen. Unterstützt wurde die Feuerwehr dabei von der Polizei, der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Iserlohn, dem Deutsche Roten Kreuz (DRK), den Johannitern, dem Technisches Hilfswerk (THW) und der deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Auf die Besucher wartete zum Beispiel eine Führung durch die Leitstelle. Neben der Führung konnten sich die Besucher aber auch die Fahrzeuge der Feuerwehr, des THW, des DRK und der Polizei anschauen und die Ausrüstung begutachten. Fotos durfte man selbstverständlich auch machen. „Das fand ich richtig toll“, sagt der vierjährige Mats Preperski freudestrahlend. Der Vierjährige, der mit seinen Eltern vor Ort war, durfte unter Anleitung der Jugendfeuerwehr auch einen Wasserschlauch auf ein Ziel richten.

Auf dem Übungsplatz konnten Besucher die Übungseinsätze der Feuerwehr hautnah miterleben. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Besucher durften nach einer kurzen Einweisung sogar ein Feuer mit einem Feuerlöscher bewältigen. „Das wollte ich schon immer mal machen. Es war etwas schwer, aber echt cool“, berichtet die neunjährige Viktoria Schneider.

Besucher kommen aus der Ferne nach Hagen

Auch Besucher aus der Ferne haben sich extra auf den Weg nach Hagen gemacht. Wie Familie Hoffström aus Schleswig-Holstein: „Es ist mal etwas ganz anderes, aber echt toll“, sagt der feuerwehrbegeisterte Morten Hoffström.

Auch die großen Gäste kamen nicht zu kurz. „Die Schrauben haben sich schwerer angefühlt, waren aber leicht zu drehen. Da ich die Zeichen nicht kannte, konnte ich manchmal nicht verstehen, was ich machen sollte“, berichtete Jasper Schallon vom DLRG, der an der Florianstraße das Schnuppertauchen ausprobiert hat: In einem Container durften die größeren Besucher eine Tauchübung unter Anleitung vornehmen. Dazu wurden die Gäste mit einem Taucheranzug und einer Sauerstoffflasche ausgestattet. „Unterwasser können sie erleben, wie es ist, dort zu arbeiten“, erklärt Tauchanleiter Jürgen Wollmann.

Tauchübungen waren möglich – beim Tag der offenen Tür bei der Hagener Feuerwehr. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Übungen zum Miterleben

Eine Dekontamination, eine technische Hilfeleistung oder Brandphänomene – auf dem Übungsplatz gab es im Stundentakt verschiedene Vorstellungen. So konnte man dort kleinschrittig einen Brandeinsatz miterleben. Ein Moderator erklärte dazu die Aufgaben der Einheiten. „Das fand ich echt cool“, freute sich Anton Fitz.

Die Rettungshundestaffel aus Iserlohn hatte zudem eine Vorstellung aufgebaut, die eine Art Hindernisparcours zeigte. Dazu versteckte sich eine Person in einer Box und der Hund musste durch Reifen und herumliegenden Holzpaletten sowie an leeren Boxen vorbei die gesuchte Person finden.

Organisatoren freuen sich über viele Besucher

Das Resümee am Ende des Tages: viele interessierte Besucher. Selbst kurz vor Schluss tummelten sich noch viele Gäste an den Ständen. „Wir sind von der Besucherzahl überwältigt. Es sind unglaublich viele Menschen hier gewesen, die interessiert waren und sich informieren wollten. Es waren so viele, dass wir kaum mit dem Essen hinterhergekommen sind“, so das Fazit von Peter Thiele.

