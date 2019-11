Boele. Der Mann, der am Boeler Markt eine Frau mit einer Waffe gedroht hat, ist gefasst worden. Doch nun wird ein weiteres Opfer gesucht.

Mit Waffe Frau an Boeler Markt bedroht: Zweites Opfer?

Dieser Fall hatte für Aufsehen gesorgt: Am Boeler Markt war eine Frau mit einer Pistole bedroht worden. Sie sollte ausgeraubt werden. Nach dem Raubüberfall am 19. November konnte die Kriminalpolizei Hagen jetzt den Täter ermitteln. Ein Unbekannter hatte versucht, eine 36-jährige Frau am Boeler Markt unter Vorhalt einer Schusswaffe zu berauben. Sein Versuch schlug fehl, der Täter machte keine Beute.

Jetzt ist der Mann gefasst und hat die Tat gestanden. In seiner Vernehmung gab der 19-Jährige an, in den Tagen darauf einen älteren, etwa 60-jährigen Mann ebenfalls überfallen zu haben. Vermutlich geschah die Tat am Mittwoch oder Donnerstag der vergangenen Woche in der Nähe der Boeler Kirche. Der Fall ist der Polizei noch unbekannt. Die Ermittler bitten daher darum, dass das Opfer den Vorfall bei der nächsten Polizeidienststelle anzeigt. Hinweise nehmen die Beamten zudem unter 9862066 entgegen.

Marien-Statue auf Friedhof in Boele gestohlen

Eine Marien-Statue ist zwischen dem 21. und 27. November vom Friedhof in Boele verschwunden. Die aus Messing bestehende Madonnen-Figur war auf dem Grab der verstorbenen Ehefrau eines 76-jährigen Hageners fest verankert. Als der Mann am Mittwoch gegen 13 Uhr zum Grab seiner Frau kam, fehlte die Statue, die nur mit roher Gewalt entfernt worden sein konnte. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Verbleib der alten Figur, die als Antiquität auch einen hohen ideellen Wert für den Geschädigten hat, unter 9862066.