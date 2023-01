Mitmachaktion: In Hagen schlägt die Stunde der Wintervögel

Eine Kohlmeise an einer Futterstelle in Fley. Sie belegte bei der Zählaktion im vergangenen Winter den Spitzenplatz in Hagen.

Hagen. Im vergangenen Winter wurden in Hagen fast 4000 Vögel gezählt. Jetzt steht die nächste Mitmachaktion bevor. Hier die Einzelheiten.

Vom 6. bis 8. Januar findet wieder die bundesweite „Stunde der Wintervögel“ statt. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) ruft dazu auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und dem NABU zu melden. Auch die Menschen in Hagen sind zur Teilnahme aufgerufen.

„Im vergangenen Januar haben mehr als 176.000 Menschen mitgezählt. Wir freuen uns über die anhaltend hohe Beteiligung bei unseren Aktionen“, so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller zum Bundestrend.

In Hagen wurden im Januar 2022 in 132 Gärten 3841 Vögel gezählt. 175 Vogelfreunde meldeten ihre Beobachtungen, die Kohlmeise war mit 611 Meldungen die am häufigsten gesichtete Art in der Stadt. Es folgten Blaumeise (526), Amsel (394), Haussperling (321), Elster (233), Ringeltaube (217), Rotkehlchen (182), Buchfink (139), Gimpel (136) und Rabenkrähe (107).

Vogelzählung in Hagen seit 2011

Deutschlandweit ergatterte der Haussperling bei der Vogelzählung im Januar 2022 den Spitzenplatz als häufigster Wintervogel. Kohlmeise und Blaumeise folgten auf Platz zwei und drei.

Bei der ersten Wintervogelzählung in Hagen im Jahr 2011 lag übrigens die Blaumeise mit 523 gesichteten Exemplaren vor der Kohlmeise (76), auch damals lag die Amsel (334) auf Platz drei. Seinerzeit wurden in 78 Hagener Gärten von 105 Teilnehmern insgesamt 2934 Vögel gezählt.

2022 war ein Mastjahr

Der NABU rechnet damit, dass es in diesem Winter weniger Betrieb am Futterhaus geben könnte. Denn 2022 sei ein Mastjahr. Das bedeutet, dass Eiche, Buche, Fichte und Co. außerordentlich viele Früchte gebildet hätten, so NABU-Sprecher Miller: „Kleiber, Eichelhäher, Kernbeißer und Buntspecht, Buchfink und auch der Bergfink als Wintergast sowie der Erlenzeisig leben von den Baumfrüchten. Für sie ist der Tisch in diesem Winter überreich gedeckt.“

Die „Stunde der Wintervögel“ ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion und findet bereits zum 13. Mal statt.

