Mobilfunk in Hagen: Bessere Versorgung entlang der A45

Hagen. Die Telekom hat zwei neue Standorte in Hagen in Betrieb genommen. Davon profitieren vor allem Autofahrer auf der A45.

Die Telekom hat in Hagen in den vergangenen zwei Monaten zwei Standorte neu gebaut und einen mit LTE erweitert. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Stadtgebiet in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung, so Maik Exner, Sprecher der Deutschen Telekom AG: „Die Mobilfunkversorgung im Stadtgebiet Hagen ist jetzt noch besser.“

Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich laut Exner. Die beiden Basisstationen, die auf Dächern in Haspe und Boele montiert wurden, dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn A45. „Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, sagt Exner.

Telekom betreibt 78 Standorte in Hagen

Die Telekom betreibt im Stadtgebiet Hagen jetzt 78 Basisstationen (Sende- und Empfangsanlagen). Die Haushaltsabdeckung liegt nach Angaben des Unternehmens bei nahezu 100 Prozent. Bis 2025 sollen weitere elf Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 46 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant.

Hierbei ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Deutsche Funkturm wenden: www.dfmg.de/standortangebot. Die Deutsche Funkturm baut die Mobilfunkstandorte der Telekom.

Im Juni hatte die Telekom mitgeteilt, bei einer Ausbau-Offensive in Hagen sollten bis zu 19.340 Haushalte einen kostenlosen Anschluss für schnelles Internet erhalten. Viele Straßen, in denen es noch keine Glasfaseranschlüsse gibt, würden im Zuge dieser Arbeiten umgerüstet, so das Telekommunikationsunternehmen.

Jährlich kommen 1500 Standorte in Deutschland hinzu

Aktuell hat die Telekom mehr als 35.000 Mobilfunkstandorte in Betrieb. Zusätzlich baut das Unternehmen nach eigenen Angaben jährlich rund 1500 neue Standorte.

Wer mehr über die Verfügbarkeit von Mobilfunk an seinem Wohnort erfahren will, kann sich unter www.telekom.de/netzausbau informieren.

