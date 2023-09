Bei Geschwindigkeitskontrollen hat die Polizei Hagen am Wochenende gleich mehrere Motorradfahrer ertappt.

Polizei in Hagen Motorrad-Fahrer rast mit 91 km/h zu viel durch Hagen

Hagen. Für einige besonders dreiste Motorrad-Raser hat das Wochenende nach Kontrollen durch die Polizei Hagen schmerzliche Folgen.

Das wird für die Raser richtig teuer – gleich mehrere Motorradfahrer müssen sich nach Tempomessungen der Polizei Hagen auf empfindliche Strafen einrichten.

Am Sonntag kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Hagen im Bereich der Dortmunder Straße die Geschwindigkeiten. Insgesamt wurden dort 53 Verstöße festgestellt. Kurz nach 12 Uhr fuhr beispielsweise eine Kawasaki mit 141 km/h (nach Toleranzabzug) bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 in Richtung Hengsteysee. Halter des Motorrades ist ein 38-jähriger Mann aus Hagen. Er erhält ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte sowie ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro.

Hohe dreistellige Bußgelder

Um 12.51 Uhr wurde darüber hinaus ein Mann aus Düsseldorf mit einer Suzuki geblitzt. Der 43-Jährige war 58 km/h zu schnell unterwegs. Ihn erwarten ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte sowie ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro.

Bei Kontrollen auf der Villigster Straße wurden zudem 159 Verstöße festgestellt. Auch hier konnte ein Motorrad mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen werden. Der 21-jährige Fahrer fuhr mit einer Honda 119 km/h (nach Toleranzabzug) anstatt ebenfalls 50 km/h. Er erhält ein zwei Monate langes Fahrverbot, zwei Punkte sowie ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro.

Bereits am Donnerstag konnte der Verkehrsdienst auch auf der Dortmunder Straße einen Motorradfahrer anhalten. Der 58-Jähriger wurde am Abend gegen 19.50 Uhr mit seiner Ducati mit 113 km/h gemessen.

