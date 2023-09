Motorradfahrer bei Zusammenstoß in Hagen schwer verletzt

Hagen. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hagen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Einer der beiden Fahrer muss bei Rot gefahren sein.

Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Kreuzung in Hagen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignet sich der Unfall am frühen Samstagmorgen (30. September) gegen 6.30 Uhr auf der Hohenlimburger Straße. Der Motorradfahrer sei mit seiner Honda von Hagen kommend in Richtung Hohenlimburg unterwegs gewesen und an der Einmündung Hohenlimburger Straße/Zur Hünenpforte mit einem Renault-Clio kollidiert.

Zusammenstoß auf der Kreuzung in Hagen: Rotlicht überfahren?

Der 62-jähriger Autofahrer war laut Polizei in der Gegenrichtung unterwegs und wollte von der Hohenlimburger Straße nach links abbiegen. Da alle Ampeln in Betrieb gewesen seien, gehe man davon aus, dass einer der beiden Fahrer bei Rotlicht gefahren sei, so die Polizei.

Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02331/986-2066 zu melden. (mit dpa)

