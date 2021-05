Motorradunfall: Hagener 20 Meter durch Luft geschleudert

Balve/Hagen. Ein Hagener wird in Balve von seinem Motorrad gerissen und 20 Meter durch die Luft geschleudert. Er ist schwer verletzt.

In Lebensgefahr schwebt nach Polizeiangaben ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Hagen, der am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 229 bei Langenholthausen verunglückt ist. Die Unfallmeldung lief gegen 16.30 Uhr in der Leitstelle auf. Der junge Hagener, der aus dem Ortsteil Langenholthausen in Richtung Balve unterwegs war, hat den Ermittlungen zufolge offenbar ausgerechnet vor einer langgezogenen Rechtskurve kurz den Versuch unternommen, ein Auto zu überholen.

20 Meter durch die Luft geflogen

Dabei kommt sein Motorrad nach links von der Fahrbahn ab und kracht dort in die Leitplanken, der junge Fahrer wird darüber hinweggeschleudert und schlägt erst 20 Meter weiter auf einem Radweg auf, der obendrein 2,50 Meter unter der Fahrbahnhöhe liegt. Dabei erleidet der Fahrer so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 13“ aus Bielefeld in die Unfallklinik Dortmund-Nord geflogen werden muss.

Kein Hinweis auf Fremdverschulden

Die Aufnahme vor Ort ergibt keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden. Das zerstörte Motorrad des Hageners ist jetzt für weitere Ermittlungen sichergestellt. Den entstandenen Sachschaden an Leitplanken und dem Motorrad beziffert die Polizei mit insgesamt rund 6000 Euro.

