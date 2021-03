Müll in Hagen: Freunde rufen zur Säuberungsaktion auf

Hagen. #DRECKWEG.HAGEN – so ist eine Müllsammelaktion in Hagen am Sonntag überschrieben. Vier Freunde rufen die Hagener dazu auf.

Das Projekt hat Potenzial. Was vielleicht keine gute Nachricht ist. Besser wäre: Es gibt nichts zu tun. Niemand braucht ein solches Projekt. Aber beim Thema Müll in Hagen gibt es – Waste-Watcher hin oder her – viel zu tun. Also packen Maren Heidrich, Leonard Peil, Emanuel Gering und ihre Mitstreiter einfach mal an. Und rufen die Hagener auf, es ihnen gleich zu tun: Am Sonntag, 28. März, ab 9 Uhr.

Die Idee ist eben so simpel, wie sie gut ist: Die Hagener räumen ihre Stadt selbst auf. Sie schnappen sich Müllbeutel und Handschuhe, gucken sich um und legen einfach los.

Hagener Bürger wollen selbst anpacken

Werbung im Vorfeld Für die Reinigungsaktion haben die Organisatoren unter dem Hashtag #DRECKWEG.HAGEN in den sozialen Netzwerken geworben. Wie viele Menschen sich letztlich an der Aktion beteiligen, vermögen sie im Vorfeld nicht einzuschätzen.

Nicht, dass es derart konstatierte Aktionen nicht schon gegeben hätte – aber zuletzt waren es doch in der Regel die Stadt und der Hagener Entsorgungsbetrieb, die die Bürger zum Großreinemachen aufgerufen hatten. Jetzt sind es aber die Bürger, die den Dreck in ihren Quartieren nicht mehr länger hinnehmen wollen. Bürger wie Emanuel Gering und seine Freunde.

„Wir planen das als Alternative zu einem Sonntagsspaziergang“, sagt Emanuel Gering, „jedem ist freigestellt, wo er loslegt. Wichtig ist uns nur, dass das ganze coronakonform abläuft. Am besten, es machen sich Familien auf den Weg. Menschen, die ohnehin unter einem Dach leben.“

Bewusstsein der Hagener schärfen

Wer aufräumt, wer sich einsetzt, der wird niemals mehr selbst auf die Idee kommen, eine Getränkedose oder eine Verpackung achtlos in die Umgebung zu werfen – das ist der Kerngedanke, der hinter der Stadtteil-Säuberung steckt. „Wir wollen mehr Sauberkeit, aber wir wollen auch das Bewusstsein der Hagener schärfen“, erklärt Emanuel Gering.

Also stellen sich die Initiatoren am Sonntag zwischen 9 und 12 Uhr an zentralen Orten (Platz vor der evangelischen Kirche in Haspe, Wilhelmsplatz und an der Eilper Straße vor dem Haus mit der Nummer 113) auf und geben Tüten und Handschuhe aus – an jeden, der sich beteiligen möchte. „Zwischen 16 und 18 Uhr können die Menschen dann die vollen Säcke dort wieder abgeben, wo sie sie bekommen haben“, sagt Emanuel Gering. „Wir sammeln dann den Müll in Eilpe, wo ihn der Hagener Entsorgungsbetrieb abholt.“

Hagener Entsorgungsbetrieb unterstützt Aktion

Für den HEB ist es in solch einem Fall selbstverständlich, das Bürgerengagement zu unterstützen. „Wir freuen uns über jeden, der mit anpackt und dafür sorgt, dass Hagen ein kleines Stückchen sauberer wird“, sagt Jacqueline Jagusch, Sprecherin des Hagener Entsorgungsbetriebs, „wir sehen das nicht als Ersatz oder Konkurrenz zu unserer Arbeit. Im Gegenteil.“ Es sei für den HEB nur schwierig, wenn Bürger spontan erwarten würden, dass der HEB gesammelten Müll abhole.

Das ist in diesem Fall anders. Die Aktion ist geplant und durchorganisiert. Und wenn es nach Emanuel Gering geht, wird es nicht die letzte sein.