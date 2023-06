Die Museumsnacht Breckerfeld lockt jedes Mal zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Am Samstag

Veranstaltung Museumsnacht in Breckerfeld: Alle Fragen und Antworten

Breckerfeld. Kunst, Live-Musik und Flaniermeile in Breckerfeld: Wir geben einen Überblick zu allen wichtigen Infos rund um die Museumsnacht am Wochenende.

Gute Laune, Kunst, Musik – und das unter freiem Himmel mitten im Herzen der Stadt. „Viele Besucher haben sich mehr Zeit gewünscht, um alle Stationen entdecken zu können“, sagt Johannes Dennda, Vorsitzender vom Museumsverein in Breckerfeld, mit Blick auf die Museumsnacht, die in diesem Jahr bereits zum fünften Mal stattfinden wird. Erstmals an einem Samstag, erstmals vier Stunden länger. Alle wichtigen Fragen im Überblick:

Wann geht es los?

Nach dem Startschuss beim „TuS Mauerlauf“ um 13.30 Uhr auf der Frankfurter Straße wird die Museumsnacht um 14 Uhr offiziell eröffnet. Der Mauerlauf endet mit der Siegerehrung um 15 Uhr. Den gesamten Nachmittag und Abend über haben Besucher Zeit, die Breckerfelder Innenstadt und zahlreiche Stationen zu erkunden, an denen Kunst gezeigt wird. Die Frankfurter Straße wird extra für die Veranstaltung gesperrt, sodass eine Open-Air-Flaniermeile entsteht.

Wie viele Stationen gibt es?

Es gibt insgesamt 34 Stationen, an denen es Kunst, Fotografien oder auch Live-Musik zu erleben gibt. Zudem ist ein „Walking Act“ in der Stadt unterwegs – Freihandzeichner Marius Schmahl aus Hagen, auch bekannt als „Pottpinsel“. Alle Stationen samt Details können im Überblick auf der Seite www.stadtmuseum-breckerfeld.de oder den ausliegenden Fleyern eingesehen werden.

Gibt es Umleitungen für den Verkehr?

Durch die Sperrung der Frankfurter Straße (ab Samstag, 13 Uhr) kommt es zu einem Umleitungsverkehr über den West- und den Ostring. Dabei ist keine Einbahnstraßen-Regelung vorgesehen. Die Sperrung soll bis etwa 1 Uhr nachts gelten, danach kann der Verkehr wieder normal über die Hauptstraße geführt werden.

Wann endet die Museumsnacht?

Die Museumsnacht endet um 23 Uhr.

Gibt es auch Programm?

Aktionen wie Kinderbücherstand, Spielecken, Spielmobil des Kinderschutzbundes Ennepetal, Hufschmied im Heimatmuseum und einiges mehr begleiten die Besucherinnen und Besucher durch den Nachmittag.

Die Teilnehmer in der Innenstadt werden durch Erich Gries mit seinem Saxofon, der Band Höper und Malik & Friends (Percussions and Drums) musikalisch unterstützt. Zusätzlich zur angebotenen musikalischen Untermalung, spielt ein Dudelsackpfeifer in der Innenstadt und bereichert ebenfalls das Programm der teilnehmenden Aussteller.

Es gibt 34 Stationen. Auf dem Stadtplan sind auch Parkmöglichkeiten für Besucher vermerkt. Foto: Christof Wippermann

Gibt es Verpflegung?

Ja: Unter anderem sind die Brothers Breckerfeld mit ihrem Burgerwagen ebenso vertreten wie die „Breckbräu“-Brauerei mit heimischen Bieren und das Muh-to-go-Mobil der Hofmolkerei Piepenstock.

Ist die Veranstaltung kostenlos?

Der Eintritt ist für alle Besucher kostenlos. Die angebotenen Speisen und Getränke werden in den Locations jeweils individuell bepreist.

Wie steht es um Parkplätze?

Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es ausreichend in der Innenstadt. Ansonsten kann die Veranstaltung natürlich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden.

