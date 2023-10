Dieses Jahr gibt es wieder ein Oktoberfest in Breckerfeld (Archivbild)

Oktoberfest Musik & Trachten: Alle Infos zum Oktoberfest in Breckerfeld

Breckerfeld. Am kommenden Wochenende findet das 26. Oktoberfest XXL in Breckerfeld statt. Was geplant ist und wo es Karten zu kaufen gibt:

Musik, Weißwurst, Brezel, Weißbier und Menschen in Trachten – auch wenn das nicht zur alltäglichen Tagesordnung der Breckerfelder gehört, heißt es in diesem Jahr wieder „Ab auf die Wiesn“, beziehungsweise „Ab auf den Marktplatz“. Vor fünf Jahren, also 2019, wurde das letzte Mal das Zelt für das vom Förderverein Löschzug e.V. veranstaltete Oktoberfest XXL aufgebaut.

Platz für 800 Feierlustige

Am Dienstag, 24. Oktober, soll das Zelt von einem externen Zeltwirt für die anstehende Festivität am Wochenende aufgebaut werden. „In das Zelt passen 800 Menschen rein und wir hoffen, dass genauso viele auch kommen werden“, sagt Dirk Schöneberg vom Förderverein Löschzug Breckerfeld. Da in vergangenen Jahren der Ansturm auf das Oktoberfest XXL groß war, bekommen die Feierlustigen vom 27. bis zum 28. Oktober Zeit, sich im Zelt zu amüsieren.

Neben einer Live-Band wird es auch eine Verlosung geben: Wer am Freitag bis 20 Uhr im Zelt ist kann einen von drei Preisen gewinnen. Der erste Platz hat die Möglichkeit, 20 Liter Bier an dem Abend zu verkosten, während der zweite Platz sechs und der Dritte vier Karten für das samstägige Oktoberfest oder das in 2024 gewinnen kann.

Vorverkauf läuft

Die Band, unter dem Namen „Gletscherfetzer“ reist diesbezüglich erneut aus Perlesreuth im Bayrischen Wald für das Wochenende an. Dabei, ihr Repertoire aus Blas- und Stimmungsmusik, Oldies, Schlager und derzeitigen Hits. Die Ticketverkäufe scheinen bereits gut zu laufen: „Für Samstag haben wir bereits viele Tickets verkauft, für Freitag ist jedoch noch etwas Luft nach oben“, so Schöneberg.

Beginn ist um 20 Uhr, ab 19 Uhr ist das Zelt jedoch schon betretbar. Die Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro (online auf eventim.de oder der Seite der Feuerwehr). Wer an diesen Feierlichkeiten teilnehmen möchte, für den heißt es: „Trachtenkleidung erwünscht“.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen