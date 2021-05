Muttertag: Ein Tag zum Innehalten und Danke-Sagen

Hagen. Der Muttertag ist etwas Besonderes. Darum geht es in der Rubrik „Im Namen des Herrn“. Dechant Dieter Aufenanger hat sich Gedanken gemacht.

An diesem Sonntag ist Muttertag – ein besonderer Tag nur für Mütter. Die selbst gemalten Bilder der Kinder, das liebevoll hergerichtete Frühstück mit dem verbrannten Toast und dem viel zu starken Kaffee, ein schöner Blumenstrauß oder der kleine Satz: „Mama, ich hab dich lieb!“ sind doch genau die Dinge, die zeigen, dass Mütter eben eine besondere Stellung in unserem Leben einnehmen.

Natürlich lässt sich auch heute mal wieder über Sinn oder Unsinn hinsichtlich so eines besonderen Tages gewiss trefflich streiten. An diejenigen, denen dieser Tag nichts bringt oder bedeutet: Gönnt allen anderen die Freude des Tages!Wie wird eigentlich „die Mutter“ und/oder „Muttersein“ in der Bibel gesehen?

Es gibt dazu etliche Schriftstellen, die immer wieder die Rolle als Mutter benennen und betonen. Am bekanntesten ist wohl das vierte Gebot: „Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst!“ (Ex 20,12). Dabei darf auch nicht unterschlagen werden, dass sich die Mutterrolle im Laufe der menschlichen Geschichte immer wieder verändert hat – bis heute. Muttersein ist nicht erlernbar – auch wenn es hunderte von Ratgebern dazu gibt.

Respekt und Anerkennung

So sieht jede Mutter gewiss ihr „Muttersein“ auch anders. Da Muttersein und auch Vatersein nie ein Beruf war oder als solcher betrachtet wurde und wird, verdienen Mütter und Väter Respekt und Anerkennung, diese „Rolle“ gut auszufüllen. Zudem gibt es bis auf den heutigen Tag nicht zu leugnendes „ungewolltes Muttersein“ durch Gewalt in der Ehe und außerhalb davon. Gerade diese Mütter bedürfen unser aller besonderen Aufmerksamkeit.

Im weitesten Sinn ist das Muttersein nicht reduziert auf das biologische Geschlecht „die Frau“. Hier sind gerade Maria und Joseph für mich ein Beispiel. Im Lukas-Evangelium heißt es zweimal: „Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.“ (vgl. Lk 2.19 und 2,51). Das heißt für mich Mutter-Sein: Es im Herzen bewahren. Liebevoll das Leben betrachten, Chancen den Kindern einzuräumen, auch wenn diese sich verändern und gleichzeitig all das gemeinsam Erlebte weiterhin im Herzen bewahren.

Danke sagen und innehalten

Oder kurz gesagt: einfach Dasein in Freude und im Leid. Dies trifft für Joseph ebenfalls zu. Er kümmerte sich um Jesus ohne große Worte zu machen, beschütze ihn und ging mit ihm durch „dick und dünn“. Oder kurz gesagt: einfach dasein in Freude und im Leid. So hilft uns – den Kindern, die wir ja alle sind – der Muttertag (und auch der „Vatertag“ an Christi Himmelfahrt), innezuhalten und wirklich Danke zu sagen unseren Müttern und Vätern. Und dies einmal ganz bewusst auf die verschiedensten Weisen. So wünsche ich allen Müttern und Großmüttern heute einen schönen und vor allem von Gottes großer Liebe gesegneten Muttertag!

