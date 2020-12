Nach Brand: Polizei findet Cannabis-Plantage in Hohenlimburg

Großeinsatz in Elsey: Am 18. Dezember brannte eine Dachgeschosswohnung in der Esserstraße. Das Mehrfamilienhaus musste evakuiert werden.

Elsey. Am Freitag brannte eine Dachgeschosswohnung in Hohenlimburg-Elsey. Während der Löscharbeiten machten die Einsatzkräfte einen überraschenden Fund.

Weiter ist unklar, warum es am vergangenen Freitag, 18. Dezember, zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Elsey gekommen ist. Während der Löscharbeiten wurde jedoch ein „Indoor-Gewächshaus“ mit einer niedrigen, zweistelligen Anzahl an Cannabis-Pflanzen gefunden und durch die Kriminalpolizei sichergestellt. Der 34-jährige Mieter der Wohnung war zunächst mit einer noch unbekannten Frau vor Eintreffen der Einsatzkräfte geflüchtet, kehrte jedoch wieder alleine in seine Wohnung zurück. Er erhielt eine Strafanzeige wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln.

Großeinsatz an der Esserstraße

Das Feuer war am Freitagmittag in der Dachgeschosswohnung in der Esserstraße ausgebrochen. Da sich noch Personen im Gebäude befanden, kam es zu einem Großeinsatz von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr. Für die Löschzüge und Krankenwagen sperrte die Polizei die Straße auf mehreren hundert Metern. Es kam zu massiven Verkehrsproblemen im Elseyer Zentrum. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner des Mehrfamilienhauses und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Alle Bewohner blieben unverletzt.