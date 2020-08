Nach den erschreckenden Bildern vom Wochenende lief es am Montag schon deutlich disziplinierter am Hengstey-Freibad ab.

Corona in Hagen

Corona in Hagen Nach Corona-Schock in Hagen: Disziplinierter vor dem Freibad

Vielleicht sorgen die steigenden Zahlen bei den Corona-Infizierten dafür, dass es vor den Toren der Freibäder inzwischen distanzvoller zugeht.

Es geht doch: Nach den erschreckenden Bildern vom vergangenen Wochenende zeigte sich am Montag in Hengstey, dass es auch anders geht. Dennoch sind derzeit wieder 60 Personen in Hagen mit Corona infiziert. „Den Anstieg führen wir auf die Lockerungsmaßnahmen der letzten Wochen zurück“, sagt Dr. Anjali Scholten, Leiterin des Gesundheitsamtes.

„Sie machen sich jetzt bemerkbar - besonders auch bezüglich Urlaubsreisen. Durch die Testungen im Zusammenhang mit Reiserückkehrern fallen außerdem auch asymptomatische Personen auf.“ Hinsichtlich des bald startenden Regelbetriebs in Schulen und Kitas ruft die Stadt Hagen erneut zur Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln auf.