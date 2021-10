Nach der Flut in Hagen: Müllkippe direkt vor dem Hotel

Illegal abgelegter Müll am Parkplatz an der B 54 im Volmetal: Nach der Flutkatastrophe wird der Platz mittlerweile als wilde Müllkippe missbraucht.

Dahl. Ein Hagener Hotelbetreiber ärgert sich über illegal abgeladenen Müll. Der HEB ist auch jetzt noch mit der Abfuhr beschäftigt. Die Hintergründe.

Der Platz neben dem Hotel Haus Kehrenkamp an der Bundesstraße 54 in Hagen hat sich nach der Flutkatastrophe in eine regelrechte Sondermülldeponie verwandelt. Asbesthaltige Platten liegen hier. Ausgeschlachtete Kühlschränke. Reifen. Lebensmittel. Kleidung, abgestellter Flut-Müll, aber auch Unmengen an Müll, die rein gar nichts mit dem Hochwasser zu tun haben und hier illegal abgeladen wurden.

„Erst war es nur ein bisschen Müll. Dann wurde es immer mehr. Es kommen täglich Leute und stellen neue Sachen dazu, das ist eine Frechheit“, sagt Dragan Livancic vom Hotel Haus Kehrenkamp. „Wir – unser Keller ist auch vollgelaufen – haben unseren Müll innerhalb weniger Tage beseitigt. Aber das Problem nimmt kein Ende. Es haben sich schon Gäste bei uns beschwert. Wer will denn auch Müllberge direkt vor der Haustür haben?“, sagt Livancic, der 2019 das Hotel übernommen hat.

„Den Hochwassermüll vom Hotelplatz werden wir im Laufe der Woche abtransportiert haben“, versichert Jacqueline Jagusch, Sprecherin des Hagener Entsorgungsbetriebes (HEB), dass man das Problem auf dem Schirm hat. Sie stellt klar: „Es handelt sich dabei um keinen offiziellen Sammelplatz. Dass Menschen ihren Müll einfach dazustellen, geht natürlich nicht.“

Während das Müllthema zumindest in den Köpfen vieler Bürger gut drei Monate nach dem Hochwasser immer mehr aus dem Bewusstsein schwindet, ist es für die HEB-Mitarbeiter allgegenwärtig. Nicht nur in Dahl gibt es noch Flutmüll-Reste. „Die Abfuhr ist noch lange nicht beendet. Das Gröbste ist mittlerweile geschafft, aber wie lange es dauert, bis endgültig alles abgefahren ist, kann niemand sagen“, so Jagusch.

Hagen: Mehr als 6000 Tonnen Flut-Müll abgefahren

Die HEB-Mitarbeiter hatten nach der Flut Sonderschicht um Sonderschicht eingelegt und unermüdlich im Dauereinsatz gegen die Müllberge an den Straßen gekämpft, sie abgefahren, sortiert, an der Müllverbrennungsanlage verwertet. Seit dem 14. Juli wurden in der gesamten Stadt „6183 Tonnen an Hochwassermüll gesammelt“, gibt Jagusch Einblicke in die Ausmaße.

Die Mitarbeiter hatten zunächst vorwiegend die Stellen im Stadtgebiet angefahren, an denen beispielsweise in engen Straßen Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Müllberge entstanden waren. „Der Fokus lag zunächst darauf, so viel wie möglich zu schaffen. Jetzt können wir gezielt die Gebiete anfahren, in denen noch was auftaucht“, so Jagusch, die auch betont, dass man die Abfuhr nun parallel zum Normalbetrieb stemmen muss; „und unsere Ressourcen sind nicht unendlich.“

Zumindest die kostenlose Abfuhr hatte der Hagener Entsorgungsbetrieb aber schon vor mehreren Wochen eingestellt: „Hochwassermüll, der seit dem Ende der kostenfreien Sammelaktion am 1. September auf Straßen, Bürgersteigen oder Plätzen abgelegt wird, gilt als illegale Müllablagerung und wird entsprechend geahndet“, betont Jagusch. Wie auch in Dahl am Haus Kehrenkamp. Man arbeite auch in dieser Zeit eng mit den Waste Watchern zusammen, auch wenn nicht in jedem Fall der Verursacher ausfindig gemacht werden und die Verstöße geahndet werden können.

Flutmüll-Abfuhr in Hagen: Kosten von mehr als 2,5 Millionen Euro

Der Müll wird an einer Umladestation angeliefert, erfasst und auf dem Gelände der Hagener Umweltservice- und Investitionsgesellschaft (HUI) an der Alexanderstraße verwertet. Hier wird der Müll getrocknet, Abfälle wie beispielsweise Altmetalle werden aussortiert und in die Verwertung gegeben bzw. recycelt. Abfälle, die wegen des Verschmutzungszustandes nicht recycelt werden können, werden in der Müllverbrennungsanlage thermisch verwertet. „Auch hier ist noch nicht alles geschafft. Aber wir sind auf einem guten Weg“, so Jagusch.

Ersten Schätzungen zufolge sind durch die Abfuhr des Flutmülls Kosten in Höhe von mehr 2,5 Millionen Euro entstanden. Wer das am Ende zahlt, ist noch offen. Die Stadt befinde sich in einer Abstimmung mit dem Land. Eine endgültige Antwort steht aber noch aus.

>>>Hintergrund: Wo kann man in Hagen jetzt Sperrmüll entsorgen?

Nach Abschluss der kostenfreien Abfuhr Anfang September wurde mehrfach kommuniziert, dass alle Betroffenen, die noch ihren Sperrmüll, der aufgrund des Hochwassers entstanden ist, entsorgen möchten, sich beim Kundenbüro des Hagener Entsorgungsbetriebs melden können.

Das HEB-Kundenbüro ist unter 02331/35444444 erreichbar. „Das ist auch weiterhin so“, sagt Jagusch.

