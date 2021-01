Westfalenpost in Hagen Nach Hacker-Angriff: Hagens Stadtredaktion in eigener Sache

Hagen Der Lokalteil der Hagener Redaktion erscheint wieder in vollem Umfang. Für die Redaktion endet eine harte Zeit - aus dem Innenleben.

Hagen. Wir haben in den vergangenen Tagen und Wochen öfter an Artur Sträter und Jakob Funke gedacht. Sträter war 1946 mit der Lizenz der britischen Militärregierung erster Herausgeber unserer WESTFALENPOST. Jakob Funke gründete 1948 gemeinsam mit dem Journalisten und Sozialdemokraten Erich Brost die Westdeutsche Allgemeine Zeitung WAZ, die später zur WAZ-Zeitungsgruppe wurde und der Grundstein für die heutige Funke Mediengruppe wurde, zu der auch unsere Zeitung heute gehört. Sträter und Funke waren Pioniere. Der Journalismus in unserer Region, unserem Land, ist ohne ihre Gründerarbeit undenkbar. Niemals hätten die beiden Visionäre der 1940er-Jahre vermutlich geahnt oder geglaubt, was wir, ihre journalistischen Nachfolger, in den vergangenen rund vier Wochen erlebt haben. Und wir nicht, was das Fehlen unseres gewohnten Lokalteils mit einer Redaktion macht.

Mitten in einem spannenden Transformationsprozess

Wir Redakteure der Stadtredaktion befinden uns in einem Transformationsprozess. Und wir nennen ihn ganz bewusst spannend. Denn wir erstellen jeden Tag das, wofür Sträter und Funke einst angetreten sind: eine Zeitung, die das Leben der Menschen vor ihrer Haustür und in ihrer Region beleuchtet. Wir sind Lokaljournalisten. Und das ist schönerweise so provinziell wie es wertvoll ist. Es ist ein wertvolles Gefühl, morgens die Zeitung reinzuholen, und sich selbst noch einmal damit auseinanderzusetzen. Im Laufe des Tages zu erfahren, ob wir einen Nerv der Leser getroffen haben oder gänzlich daneben lagen – durch Zustimmung und Kritik, durch Debatte und Widerspruch.

In jedem Fall entsteht etwas, das ganz konkret in Hagen etwas bewegt. Lokaljournalismus ist nah dran und beruht auf Vertrauen. Und man erhält brutal ehrliche Feedbacks von Menschen, die mit dem Veröffentlichten ganz und gar nicht einverstanden sind.

Die Menschen hinterfragen uns heute so wie wir die Dinge hinterfragen

Wir sagten Transformationsprozess – in den vergangenen zehn Jahren ist strukturell vermutlich so viel geschehen wie in den vorausgegangen 65 Jahren nicht. Wir sind eine digitale Marke, wir flimmern über Smartphones, Dektop-PCs, man liest uns auf Tablets. Man teilt und diskutiert uns komplett anders, und wir selbst und unsere Arbeit stehen dadurch auf einem völlig neuen Prüfstand. Menschen hinterfragen uns so wie wir die Dinge hinterfragen.

Leser in Hohenlimburg erhalten bald wieder den gewohnten Stoff

Der Hackerangriff vor Weihnachten hat unserer Arbeit im Print-Bereich für eine sehr kurze Zeit den Stecker gezogen. Auf unserem Online-Portal, das die Zukunft für uns ist, haben wir weiterberichtet. Unsere Zeitung, mit der wir weiterhin Zehntausende Hagener und Hagenerinnen erreichen, erschien weiter – nur in einer abgespeckten Version.

Unser Lokalteil war später auf eine Seite begrenzt, unsere Leser in Hohenlimburg erhalten aktuell noch nicht wieder ihren gewohnten Stoff. Bald aber wieder.

Der Lokalteil als Herzstück unserer Zeitung

Es geht um jenen Lokalteil, der für die Menschen das Herzstück ihrer Zeitung ist. Jeder in unserem Team weiß, dass da draußen in Hagen viele Menschen leben, die längst voll durchdigitalisiert sind und die wir auf digitalem Wege erreicht haben. Wir wussten dennoch jederzeit, dass da ein großer Teil der Hagener zurückbleibt, den wir während des Hacker-Angriffs nicht im gewohnten Umfang erreichen. Der unsere Zeitung liest. Aus haptischen Gründen, aus Verbundenheit und viele darunter, weil sie, wenn man das so nennen kann, print-sozialisiert sind.

Angriff kriegt die Antriebsfeder unseres Tuns nicht kaputt

Wir wollen das nicht mit zu viel Pathos aufladen. Erst recht nicht in einer Zeit, in der eine Pandemie unsere Stadt im Würgegriff hält und da draußen viele Hagener sind, die für das Gemeinwohl alles geben und manche auch darüber hinaus. Aber für uns als Redaktionsteam ist unsere Zeitung eine Verpflichtung, an der wir mit Herz und Leidenschaft hängen. Für und über Hagen zu schreiben, ist mehr als ein Job. Es ist Heimat, Orientierung, Zugehörigkeit und das Privileg, journalistisch Einfluss darauf nehmen zu können, dass Hagen sich positiv weiterentwickelt. Wer unsere Systeme hackt, der zielt – auch wenn er das bewusst vielleicht nicht beabsichtigte – auf diese Antriebsfeder unserer Arbeit ab. Kaputt aber kriegt er sie nicht. Wir schreiben weiter für und über Hagen, Hohenlimburg und Breckerfeld. Heute wieder ein großes Stück mehr. Mit großer Freude.