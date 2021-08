Nach Hagener Sauna-Brand: Das ist der Stand der Dinge

Am 25. August kam es in der Aufguss-Sauna des Westfalenbades zu einem Brand.

Ischeland. Was hat den Brand in der Aufguss-Sauna des Westfalenbades am 25. August verursacht. Die Schäden an dieser bestimmten Sauna sind stark.

Noch immer ist unklar, was genau den Brand in der Aufguss-Sauna des Westfalenbades am vergangenen Mittwoch verursacht hat, bei dem sich kein Gast in der Sauna befand. Der Saunaofen und die direkte Umgebung sind am stärksten in Mitleidenschaft gezogen. Staub und Ruß überziehen die gesamte Aufguss-Sauna. Die Saunaanlage mit ihren übrigen Saunen ist uneingeschränkt nutzbar.

