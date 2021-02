Nach Rohrbruch sind Haushalte in Hagen-Garenfeld ohne Wasser

Garenfeld. In Hagen-Garenfeld ist am Sonntagmorgen ein Hauptwasserrohr gebrochen. Für die Reparatur musste die Versorgung unterbrochen werden.

Wegen der Reparatur eines Wasserrohrs sind derzeit einige Bereiche von Garenfeld ohne Wasser. Diese betreffe vor allem die Haushalte in Alt-Garenfeld, teilte der heimische Energieversorger Enervie mit.

Am Sonntagmorgen war in Garenfeld eine Hauptleitung mit einer Durchmesser von rund 15 Zentimetern gebrochen. Um den Schaden zu beheben, musste das Rohr am Nachmittag abgesperrt werden. Es ist bereits ausgeschachtet worden und wird zurzeit repariert. Das kann nach Angaben von Enervie drei bis vier Stunden dauern, vermutlich werde am späten Sonntagnachmittag wieder Wasser zur Verfügung stehen.