Nach sexuellem Übergriff auf 60-Jährige: Hagener verhaftet

An der Bahnunterführung in Wehringhausen wurde die 60-Jährige unvermittelt angegriffen.

Wehringhausen. Eine 60-Jährige wird von einem Mann plötzlich ins Gebüsch gezogen. Die Polizei kann DNA-Spuren sichern, die sie direkt zum Täter führen:

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 60-Jährige Frau sitzt ein 31-jähriger Hagener nun in Untersuchungshaft. Bereits am frühen Morgen des 3. Mai wurde die Frau in Wehringhausen an der Bahnunterführung Opfer eines Überfalls. Gegen 3.55 Uhr wurde sie von einem damals Unbekannten festgehalten, in ein Gebüsch gezogen und dort mehrfach geschlagen und für einige Sekunden gewürgt.

DNA-Spuren auf Kleidung gefunden

Bei einer anschließenden Vernehmung durch die Kripo machte die 60-Jährige außerdem Angaben zu einem sexuellen Übergriff durch den Täter, der nach dem Vorfall flüchtete. An der Kleidung der 60-Jährigen sicherten die Ermittler der Kriminalpolizei DNA-Spuren, die zu dem 31-jährigen Tatverdächtigen führten.

Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Polizeibeamte verhafteten den 31-Jährigen am Donnerstag in einer Wohnung in Wehringhausen. Durch einen Haftrichter wurde ihm anschließend der Haftbefehl verkündet. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen