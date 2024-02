Nach Trafobrand: Teile von Hagen-Wehringhausen ohne Strom

Trafobrand an der Minervastraße 36 in Wehringhausen.

Hagen Ein Feuer in einer 10kv-Anlage sorgt für einen Stromausfall im unteren Wehringhausen. Anwohner werden durch die NINA-Warn-App informiert.

Gegen 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Trafo in der Minervastraße gerufen. Die 10kv-Anlage, die sich auf einem Gelände neben einem Supermarkt befindet, stand in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus. Brände an Strom-Aggregaten erfordern immer eine besondere Brandbekämpfung.

Mitarbeiter des Versorgungsunternehmens sind vor Ort, um die Stromversorgung wieder herzustellen.

Dichter Rauch quillt aus dem Trafo in die Minervastraße. Foto: Alex Talash / Alex Talash/ AXT Presse- und Medienagentur

