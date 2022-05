Nach Unfall mit Lkw schwere Schäden auf A45 in Hagen

Hagen. Schon wieder ein Lkw-Unfall, diesmal zum Glück ohne Verletzte: Doch die A45 in Hagen musste zeitweise gesperrt werden.

Folgenschwerer Unfall auf der A45 in Hagen: Nachdem ein Kieslaster seine Ladung verloren hatte, musste die Sauerlandlinie am Donnerstagnachmittag in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden. Menschen kamen nach bisherigem Erkenntnisstand nicht zu Schaden.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr im Hagener Kreuz zwischen der Anschlussstelle Hagen und der Lennetalbrücke: Vermutlich wegen eines geplatzten Reifens geriet ein mit Schotter beladener Sattelzug ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Dabei löste sich der Auflieger aus seiner Position und stellte sich quer, die Ladung ergoss sich auf die Fahrbahn. Auch 200 Liter Diesel sowie 150 Liter Öl liefen aus.

Autobahn nach zehn Minuten wieder freigegeben

Die A45 wurde in Fahrtrichtung Dortmund für rund zehn Minuten gesperrt, inzwischen sind zwei Spuren aber wieder freigegeben. Die Hagener Feuerwehr hat die ausgelaufenen Betriebsstoffe beseitigt.

Die Fahrbahndecke und die Leitplanke sind stark beschädigt. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten und die Örtlichkeit wird gereinigt. Während der kurzzeitigen Vollsperrung bildete sich auf der A45 ein langer Stau, mittlerweile rollt der Verkehr wieder. Wann der Lkw geborgen ist und auch die linke Spur wieder freigegeben werden kann, steht noch nicht fest.

Unfälle auf den Autobahnen in Hagen

Erst am 2. Mai hatte ein brennender Lkw-Auflieger zwischen Schwerte-Ergste und dem Kreuz Hagen für einen mehrere Kilometer langen Stau und eine Vollsperrung der A45 in beide Richtungen gesorgt. Der mit Styropor und Schleifpapier beladene Anhänger war nach Angaben der Polizei vermutlich wegen eines Defekts an der Bremse in Brand geraten. Auch bei jenem Unfall blieb der Fahrer, der sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, unverletzt.

Am vergangenen Dienstag war es zu einem schweren Auffahrunfall auf der A1 in Höhe des Parkplatzes Funckenhausen gekommen. Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus Hagen wurde lebensgefährlich verletzt.

